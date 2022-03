¿Le pueden quitar el Óscar a Will Smith por terrible bofetada a Chris Rock? Esto dicen expertos

El actor Will Smith pidió disculpas a Chris Rock en Instagram por haberle propinado una bofetada en la gala de los Óscar, luego de que la Academia condenara el incidente que marcó la ceremonia del domingo.

"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris (...) Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", escribió Smith, quien el domingo se alzó con el primer Óscar de su carrera.

Publicidad

"Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa", dijo.

"Violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", agregó Smith quien también dijo que "bromear sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente".

El actor también se disculpó con las hermanas Venus y Serena Williams y con su familia, quienes estaban presentes en la ceremonia debido a ser el objeto de la película "Rey Richard: una familia ganadora", con la cual Smith alcanzó el Óscar al mejor actor.

Publicidad

El domingo en la ceremonia del mayor premio de Hollywood, Rock hizo un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. Su esposo Will Smith, de 53 años, reaccionó con una bofetada, y luego gritó enfurecido: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!".

Minutos después, al recibir el Óscar a mejor actor por su papel en "Rey Richard: Una familia ganadora", se disculpó con la Academia sin mencionar la agresión ni a Rock. Llorando dijo: "a veces el amor te hace hacer locuras".

Publicidad

"La Academia condena las acciones del señor Smith en el evento de anoche (...) Hemos iniciado oficialmente una revisión formal del incidente y estudiaremos otras acciones y consecuencias en concordancia con nuestros estatutos de conducta y la ley de California", dijo la organización en un comunicado.

Pese a las disculpas ofrecidas por Smith, algunas personas en las redes sociales pidieron que le retiraran el Óscar a Smith, pero la regente de la Academia, Whoopi Goldberg, descartó esto.

"No le vamos a quitar el Óscar", dijo este lunes en un programa matutino. "Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que hagan. Particularmente porque Chris [Rock] dijo que no presentará cargos", agregó.

Un votante de la Academia que pidió no ser identificado comentó su frustración por como el incidente colocó la gala en segundo plano. "Preferiría ver notas sobre la gran diversidad en la ceremonia de los Óscar, lo que ahora parece secundario", dijo.

Publicidad