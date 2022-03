Will Smith y la cachetada a Chris Rock: la alopecia que sufre Jada Pinkett

Will Smith sorprendió a más de uno tras golpear en la gala de los Premios Óscar 2022 al comediante Chris Rock. El ganador del Óscar al Mejor Actor por 'El método Williams’ opacó su momento con su inesperada reacción violenta al chiste del comediante que le hizo levantarse de su asiento y darle una tremenda cachetada en directo en el escenario del Dolby Theater en los Ángeles, California.

Rock había salido para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de la mujer de Smith, Jada Pinkett-Smith, la comparó con el personaje de Demi Moore en la película G.I. Jane 2, por el que se debió rapar para interpretar a una militar.

Lo verdaderamente cierto es que el hecho de que Jada Pinkett muestre desde hace un tiempo su cabeza calva no responde a una cuestión de look, sino que se debe a que sufre alopecia.

"Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente estaba temblando de miedo", dijo. "Por eso me corté el pelo y seguí cortándolo". La actriz ha lucido a menudo el cabello corto y recortado, o ha asistido a eventos con turbantes y cintas para la cabeza, para tratar de esconder la enfermedad.

“He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, pidió mientras señalaba una porción de su cuero cabelludo, similar a una cicatriz, en la que no tiene pelo. Y riendo, continuó: “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”, reveló en su momento Pinkett, doloroso episodio de una artista que vive de su imagen.

El pasado diciembre, Pinkett Smith dijo que estaba aceptando el trastorno y fue enfática en mencionar su determinación, "esta alopecia y yo seremos amigas... ¡y punto!", publicó.

Lo cierto es que el golpe dejó opiniones divididas, hay quienes dicen que es una broma y otros, que fue algo serio. Sin embargo, cuando Will Smith recibió su premio a mejor actor, dijo lo siguiente: "Quiero pedir una disculpa a la Academia, a los nominados a mi categoría (...) Espero que la Academia me vuelva a invitar".

