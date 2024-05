Sube salario de congresistas: ¿en qué va el proyecto que buscaba bajarlo?

Junto con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública hizo público el decreto 0550 de 2024. Dicho decreto busca un aumento del 10.88 % en el salario de dichos parlamentarios del Congreso de la República.

Cabe recalcar que el sueldo de un congresista era de 43 millones, es decir que con este aumento estipulado de 4 millones que se dio a conocer, el sueldo ahora será superior a los $47 millones de pesos.

Dicho anuncio ha causado indignación en la ciudadanía. Sandra Camacho, trabajadora de la salud, habló con Blu Radio: “Es muy descabellado porque esos recursos los podrían estar invirtiendo en otras cosas como por ejemplo a La Guajira, a mujeres en estado de vulnerabilidad, o en niños abandonados”.

Por su parte, Andrés García, quien trabaja en una empresa de vigilancia, señaló que “esta decisión es injusta con todos los trabajadores del país, a ellos sí se les ve un aumento y al resto de la ciudadanía no”.

Por otro lado, otros bogotanos de a pie como César Castillo le dijeron a los micrófonos de Blu que “definitivamente el Gobierno no está haciendo nada para poder mejorar lo que necesita el país, le suben a cosas que realmente no tienen fundamento y no vemos las mejoras que nos habían prometido”.

Aquí sale a relucir el proyecto de ley que se estaba tramitando en el Congreso que buscaba bajarle el salario a estos funcionarios, pero por cuestiones de tiempo parece ser que el proyecto quedó engavetado.

El senador Jota Pe Hernández, que había sido promotor de la iniciativa, afirma que este debe aprobarse en los próximos 48 días antes del cierre de la legislatura porque de lo contrario se hundirá. Tiempo que considera es muy poco para lograr que este proyecto avance.

Otros senadores como David Luna habían apoyado esta iniciativa asegurando que el Congreso debería reconectarse con la opinión pública y para lograrlo era importante reducir sus privilegios, ya que afirma que esta sería una muestra de dar un buen ejemplo ante la ciudadanía.