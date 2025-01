'El mejor infarto de mi vida', el reflejo de que sí existen las segundas oportunidades

El 6 de diciembre de 2015 en Montevideo, Uruguay, la vida del escritor argentino Hernán Casciari dio un giro de 180 grados cuando, en ese momento, sentía que su vida se encontraba en un "punto muerto". Pero un infarto ese día le cambió todo lo que pensaba y le permitió explotar más su talento para crear y avanzar en su mundo literario.

Una historia que se popularizó en el sur del continente y muchos aplaudieron la tenacidad de esta situación, que, además, plasmó en un libro: 'El mejor infarto de mi vida' que terminó siendo un éxito. Ha sido tanto su relato en la sociedad, que, este 2025, Disney Plus le vio potencial a esta historia y decidió darle un sitio en su catálogo en una docuserie de seis episodios, la cual se estrenó el pasado 24 de enero.

Publicidad

Este es el tráiler

¿Qué piensa el elenco de la producción?

'El mejor infarto de mi vida', una comedia dramática basada en la vida del escritor Hernán Casciari. La serie sigue a un escritor frustrado que experimenta una transformación radical tras un infarto. Protagonizada por Alan Sabbagh, Olivia Molina, Rogelio Gracia y Romina Peluffo, esta producción te hará reír y emocionarte.

"Es una historia que cuento bastante en literatura, teatro, etc. Una de las cosas que pedí como cláusula cuando cedí los derechos era no meterme en la versión libre. Que sea una adaptación, que hicieran lo que quisieran. Entonces hay diferencias en la realidad (...) Lo más importante y difícil de relatar es lo que pasó. No tiene la menor importancia que es respecto a lo que pasó, entonces se encuentra apegado a la realidad en eso", dijo Casciari en diálogo con Blu Radio.

'El mejor infarto de mi vida' // Foto: Disney

Publicidad

Un escritor en crisis se aferra a la vida tras un infarto gracias a unos anfitriones de lo más inusuales. Este suceso radicalmente transforma su vida y la de quienes lo rodean. Protagonizada por Alan Sabbagh, Olivia Molina, Rogelio Gracia, Romina Peluffo y Brian Maya, con las participaciones especiales de Imanol Arias, Rita Cortese y Eleonora Wexler. Ante esto, el propio Hernán admitió que se encuentra feliz de la elección de los actores que hacen parte de la producción porque se sienten reales los sentimientos y la historia que él mismo vivió.

"Pensé en mucho en el abandono, lo traté de ese lado de cómo se sentiría 'Ariel' (personaje principal). Tratar de sentir esa depresión, de sentir estar al borde y al límite, que de alguna manera viene el cachetazo a la cara", expresó Alan, quien le dio vida al personaje principal de esta docuserie. Asimismo, dijo que quedó sorprendido con el tema del sobrepeso, pues, por primera vez, le piden que se mantenga en el peso para actuar y fue "terrible" para él.

Conozca más de esta serie: