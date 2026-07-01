El regreso de los 'X-Men', la serie que lidera los estrenos de Disney Plus en julio 2026

Uno de los grandes lanzamientos del mes será la segunda temporada de X-Men '97, que llegará el 1 de julio con tres episodios iniciales y nuevos capítulos cada miércoles. La producción de Marvel Animation continuará la historia de los mutantes, quienes deberán encontrar el camino de regreso mientras enfrentan nuevas amenazas e intolerancia contra su especie en la década de los años 90.
El cine también tendrá protagonismo con Boda sangrienta 2, película original de Searchlight Pictures que estrenará el 2 de julio. La historia seguirá a Grace, interpretada por Samara Weaving, quien vuelve a enfrentarse a un nuevo peligro junto a su hermana Faith.
La plataforma también sumará nuevas series como El esposo (4 de julio), un thriller sobre un hombre acusado de la desaparición de su esposa, y Furia (27 de julio), protagonizada por Emmy Rossum, donde una agente del FBI sigue la pista de una peligrosa asesina en serie.
Para los fanáticos del universo Disney, llegará Descendientes: Un malvado País de las Maravillas el 17 de julio, una nueva aventura protagonizada por Red y Chloe que mezcla magia, viajes en el tiempo y nuevos villanos.
Además, Tom Hiddleston será el encargado de conducir Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston, una producción de National Geographic que llegará el 23 de julio con todos sus episodios disponibles y explorará las últimas horas antes de la erupción del Vesubio.
La nostalgia también estará presente con Soy Luna: Volver a rodar, que estrenará todos sus episodios el 24 de julio con el regreso de Luna, interpretada por Karol Sevilla, al mundo del patinaje y la música.
El mes cerrará con el regreso de un clásico de la moda y el entretenimiento: El Diablo Viste a la Moda 2 llegará el 29 de julio con el regreso de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, y Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.
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Además, los amantes de la música podrán disfrutar del streaming en vivo de Lollapalooza Chicago 2026 del 30 de julio al 2 de agosto.
Estrenos de Disney+ en julio
- 1 de julio: X-Men '97 – Temporada 2 (serie). Estrena con tres episodios y nuevos capítulos cada miércoles.
- 2 de julio: Boda sangrienta 2 – Película original de Searchlight.
- 4 de julio: El esposo – Serie original de Hulu. Estrena con dos episodios y nuevos capítulos sábados y domingos.
- 17 de julio: Descendientes: Un malvado País de las Maravillas – Película original de Disney.
- 23 de julio: Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston – Serie documental de National Geographic.
- 24 de julio: Soy Luna: Volver a rodar – Serie original de Disney.
- 27 de julio: Furia – Serie original de Hulu.
- 29 de julio: El Diablo Viste a la Moda 2 – Película original de 20th Century Studios.
- 30 de julio al 2 de agosto: Lollapalooza Chicago 2026 – Streaming en vivo.