El regreso de los 'X-Men', la serie que lidera los estrenos de Disney Plus en julio 2026

Uno de los grandes lanzamientos del mes será la segunda temporada de X-Men '97, que llegará el 1 de julio con tres episodios iniciales y nuevos capítulos cada miércoles. La producción de Marvel Animation continuará la historia de los mutantes, quienes deberán encontrar el camino de regreso mientras enfrentan nuevas amenazas e intolerancia contra su especie en la década de los años 90.

El cine también tendrá protagonismo con Boda sangrienta 2, película original de Searchlight Pictures que estrenará el 2 de julio. La historia seguirá a Grace, interpretada por Samara Weaving, quien vuelve a enfrentarse a un nuevo peligro junto a su hermana Faith.

La plataforma también sumará nuevas series como El esposo (4 de julio), un thriller sobre un hombre acusado de la desaparición de su esposa, y Furia (27 de julio), protagonizada por Emmy Rossum, donde una agente del FBI sigue la pista de una peligrosa asesina en serie.

Para los fanáticos del universo Disney, llegará Descendientes: Un malvado País de las Maravillas el 17 de julio, una nueva aventura protagonizada por Red y Chloe que mezcla magia, viajes en el tiempo y nuevos villanos.



Además, Tom Hiddleston será el encargado de conducir Pompeya: Más allá del tiempo con Tom Hiddleston, una producción de National Geographic que llegará el 23 de julio con todos sus episodios disponibles y explorará las últimas horas antes de la erupción del Vesubio.

La nostalgia también estará presente con Soy Luna: Volver a rodar, que estrenará todos sus episodios el 24 de julio con el regreso de Luna, interpretada por Karol Sevilla, al mundo del patinaje y la música.

El mes cerrará con el regreso de un clásico de la moda y el entretenimiento: El Diablo Viste a la Moda 2 llegará el 29 de julio con el regreso de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, y Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

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Además, los amantes de la música podrán disfrutar del streaming en vivo de Lollapalooza Chicago 2026 del 30 de julio al 2 de agosto.

Estrenos de Disney+ en julio