Ela Taubert estrena "No Tengo Remedio", una canción sobre el amor que se niega a rendirse

La cantante colombiana continúa consolidando su carrera dentro del nuevo pop latino con el lanzamiento de “No Tengo Remedio”, su tercer sencillo de esta nueva etapa artística, después de “La Gente Cambia” y “Hasta El Fin Del Mundo”.

El tema presenta una propuesta fresca y contemporánea, en la que sintetizadores e instrumentales pop acompañan una letra romántica, irónica y juguetona. La canción aborda la historia de un amor no correspondido y la dificultad de dejar atrás a una persona cuando todavía existe la esperanza de una segunda oportunidad.

En “No Tengo Remedio”, Ela convierte el rechazo en una confesión cargada de humor y vulnerabilidad. “Yo sé que no tengo remedio, pero nadie va a quererte como te quiero yo”, canta la artista, quien también reconoce la contradicción de insistir en una relación que quizá ya no tiene futuro: “Yo sé que no me echas de menos, pero déjame intentar, empecemos de cero”.

Ela Taubert // Foto: suministrada

Una nueva etapa para Ela Taubert

El sencillo reafirma la capacidad de la artista para abordar emociones universales desde una perspectiva cercana y personal, mientras explora una producción pop más contemporánea. Esta evolución llega acompañada de importantes reconocimientos para su carrera.



Recientemente, Forbes incluyó a Ela Taubert en su lista 30 Under 30, distinción que representa su segundo reconocimiento en esta categoría durante 2026, luego de ser destacada por Vogue LATAM.

Además, la cantante participó en el concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida”, realizado en Bogotá para apoyar a familias afectadas y los esfuerzos de reconstrucción del país. El evento recaudó más de 11 millones de pesos.

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Con nueva música y reconocimientos internacionales, Ela Taubert fortalece su presencia en el pop latino y avanza en una etapa que reafirma su proyección como una de las jóvenes artistas colombianas con mayor crecimiento.