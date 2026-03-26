En menos de 24 horas, Ryan Castro y J Balvin se reunieron y sacaron nueva canción

La espera terminó y, finalmente, J Balvin y Ryan Castro estrenaron su reciente sencillo "Pal Agua", una canción que nació como un tema ideal para la playa, el verano y para disfrutar en tranquilidad, según ambos artistas. Pero que nació de un reto en redes sociales.

Menos de 24 horas, le dijo Balvin a Castro que tenía para sumarse a esta nueva canción cuando se la presentó en redes y, sin pensarlo, se sumó en tiempo récord para poco después mostrarle pedazos de la letra a sus seguidores, demostrando la gran relación que hay entre ambos a la hora de trabajo y crear cosas juntos.

J Balvin y Ryan Castro // Foto: suministrada

Con “Pal Agua”, J Balvin y Ryan Castro firman su segundo sencillo en menos de un mes, luego de la repercusión obtenida con “Tonto”, canción en la que también participaron SOG y DJ Snake, y que marcó el inicio de una narrativa visual y conceptual que ahora parece expandirse con mayor fuerza.

"El sencillo se estrenó el jueves 26 de febrero con su videoclip oficial, grabado en Miami, y que cuenta con la participación de varios personajes nuevos y ficticios, y algunos ya vistos en Tonto, como la mujer y el zorro animados, referencias a ¿Quién mató a Roger Rabbit?", explicaron del equipo de los artistas.



Lo que comenzó como un reto entre colegas terminó convirtiéndose en una de las conversaciones más comentadas en plataformas digitales. El movimiento de J Balvin en redes no solo generó expectativa entre sus seguidores, sino que activó una respuesta inmediata en la audiencia, que siguió paso a paso la evolución de la colaboración.