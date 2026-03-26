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Blu Radio  / Entretenimiento  / En menos de 24 horas, Ryan Castro y J Balvin se reunieron y sacaron nueva canción

En menos de 24 horas, Ryan Castro y J Balvin se reunieron y sacaron nueva canción

El sencillo se hizo famoso antes de ser estrenado, todo por la interacción de ambos artistas con la base del mismo en redes sociales.

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