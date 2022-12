¡En shock! La reacción de Camilo al ver video de Shakira cantando su canción

El cantante Camilo quedó "en shock" cuando vió un video de una de sus artistas favoritas cantando su más reciente sencillo Tutu.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Se trata de nada más y nada menos que de la barranquillera Shakira,

quien publicó un video tarareando la canción.

Lea también: ¡Se descontroló! La reacción de doble de Shakira por mensaje que le envió la artista

"Después de saltar por toda la casa y haberle mandado este video a mis papás, a mi hermana, a mi novia y al resto de gente que conozco, tengo que decirles que no lo puedo creer. Cuando cumplí 7 años mi papá me llevó a una tienda de casettes, y me regaló Donde están los ladrones. Desde ese momento y hasta hoy Shakira es en mi mente sinónimo de grandeza y de excelencia y bueno, que subió un post cantando mi canción y casi me desmayo", fue el mensaje que publicó Camilo acompañado del video.

La mayor sorpresa que obtuvo el artista fue que la costeña le pidió permiso para hacer un cover de la canción.

Publicidad

Publicidad