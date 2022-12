Es una mujer increíble: Miss Colombia habla sobre su relación con Miss España trans

En la presente edición de Miss Universo y por primera vez en la historia de este concurso de belleza, una mujer transexual participará en la final: la española Ángela Ponce.



La candidata de Colombia a este importante certamen de belleza, Valeria Morales, señaló que se malinterpretaron algunos comentarios al respecto previos a la final y dijo que prefiere pasar página para no crear polémica.



"(Ángela y yo) nos estamos conociendo, es una mujer increíble y una compañera a la que respetar", sentenció, en entrevista con EFE, la modelo colombiana.



Cabe señalar que las candidatas llegaron hace casi dos semanas a la capital tailandesa para participar en los actos previos a la final -como el desfile en traje nacional- y también han visitado varios templos y la Casa del Gobierno.



Asimismo, Morales considera que las modelos "no son perfectas", aunque ella sueña desde pequeña con lucir la corona a la mujer más bella y asegura que consigue "todo lo que se propone".



A sus 20 años, la modelo, natural de Santiago de Cali, no escatima en energías para lograr su objetivo y brillar en el concurso de belleza que se celebra el 17 de diciembre en Bangkok y donde participan otras 94 concursantes.



"No dejaré de luchar hasta lograr la corona (...) Tengo todas las habilidades, compromiso, responsabilidad y perseverancia que requiere una Miss Universo y todo el corazón para ayudar a los que lo necesitan", aseguró Morales en la entrevista con Efe.

Las modelos "no somos perfectas" y la clave no está en agradar a todo el mundo, sino en "amarnos como somos", señaló la colombiana, a pesar de su evidente belleza.

Vea también: ¡Se destapó! Miss España trans desfila y baila en traje de baño en Miss Universo



Estudiante de Comunicación Social en la ciudad estadounidense de Miami, a donde se trasladó con 15 años, se encontró con muchas puertas cerradas al llegar a Estados Unidos, pero también con muchas personas que la ayudaron e impulsaron hacia adelante.



"Por eso comencé la campaña 'Indeleble' para promover la tolerancia y el respecto por el otro", dijo la joven sobre la iniciativa mundial que lanzó en septiembre con el ideal de fomentar la solidaridad y contra la discriminación a los inmigrantes.



"Es importante utilizar mi experiencia de vida para ayudar a los demás", sentenció la colombiana, quien hace un llamado a los países para que presten su ayuda desinteresada a las personas.



Responsable, perfeccionista y con la "pasión, amor y compromiso" por bandera, Morales manifestó que viene a poner "su toque único" en el certamen de belleza.



El jurado del concurso, donde se incluyen a empresarias, expertas de la industria y una antigua Miss Universo, estará formado solo por mujeres por primera vez en este certamen de belleza.