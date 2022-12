Estos son los ganadores de los Premios Grammy 2019

La Academia de la Grabación de EE.UU. dio a conocer este domingo los ganadores de las 84 categorías reconocidas en la 61 edición de los premios Grammy de la música, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, de la cual se enumeran a continuación los galardones más destacados.

- Mejor álbum del año: "Golden Hour", Kacey Musgraves

Publicidad

_ Mejor grabación del año: "This Is America", Childish Gambino

- Mejor canción del año (composición): "This Is America", Childish Gambino y Ludwig Goransson

- Mejor artista novel: Dua Lipa

- Mejor actuación pop de dúo o grupo: "Shallow", Lady Gaga y Bradley Cooper

Publicidad

- Mejor actuación pop individual: "Joanne", Lady Gaga

- Mejor álbum de pop vocal: "Sweetner", Ariana Grande

Publicidad

- Mejor álbum de música electrónica o dance: "Electricity", Silk City & Dua Lipa, con Diplo & Mark Ronson

- Mejor actuación rock: "When Bad Does Good", Chris Cornell

- Mejor canción rock (composición): "Masseduction", Jack Antonoff & Annie Clark (St. Vincent)

- Mejor álbum rock: "From the Fires", Greta Van Fleet

Publicidad

- Mejor álbum de música alternativa: "Colors", Beck

- Mejor canción de R&B (composición): "Boo'd Up", Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane

Publicidad

- Mejor álbum de música urbana contemporánea: "Everything is Love", The Carters

- Mejor álbum de R&B: "H.E.R.", H.E.R.

- Mejor actuación rap: empate entre "Bubblin", Anderson .Paak y "King's Dead", Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

- Mejor canción rap (composición): "God's Plan", Drake

Publicidad

- Mejor álbum rap: "Invasion of Privacy", Cardi B

- Mejor canción country (composición): "Space Cowboy", Kacey Musgraves

Publicidad

- Mejor álbum country: "Golden Hour", Kacey Musgraves

- Mejor álbum de jazz latino: "Back To The Sunset", Dafnis Prieto Big Band

- Mejor álbum de pop latino: "Sincera", Claudia Brant

- Mejor álbum latino de música rock, urbana o alternativa: "Aztlán", Zoé

Publicidad

- Mejor álbum de música regional mexicana: "México por Siempre", Luis Miguel

- Mejor álbum latino de música tropical: "Anniversary", Spanish Harlem Orchestra

Publicidad

- Mejor álbum de americana: "The Joke", Brandi Carlile

- Mejor álbum reggae: "44/876", Sting & Shaggy

- Mejor vídeo musical: "This Is America", Childish Gambino