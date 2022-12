Exesposa de Michael Ortega habló sobre la novia del papá de sus hijos

Laura Jaramillo, expareja del futbolista Michael Ortega, habló en sus redes sociales sobre la nueva novia que tiene el papá de sus hijos.

"No la conozco todavía, no he crucido ni una palabra con ella, pero creo que

no hay una razón para no llevarmela bien con ella. Estamos en un punto donde todo es paz", dijo Laura vía Instagram.

A su vez, la mamá de los hijos de Michael Ortega también confirmó que se está dando una oportunidad en el amor, pero aún no hace oficial su relación.

Vea aquí las declaraciones de Laura Jaramillo: