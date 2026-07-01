Fútbol, el gran protagonista de los estrenos de Paramount+ en julio 2026

La emoción del fútbol alcanzará su punto máximo con la fase definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que podrá disfrutarse en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador a través de DSPORTS disponible en Paramount+. Los aficionados podrán seguir los cruces más esperados del torneo, incluyendo los octavos de final, cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final del próximo 19 de julio.

Además, gracias a esta alianza, Paramount+ incorporará los encuentros de los Playoffs de la CONMEBOL Sudamericana 2026, con partidos de ida programados entre el 21 y el 23 de julio, mientras que los duelos de vuelta se disputarán del 28 al 30 de julio.

El deporte de combate también tendrá un papel destacado durante el mes con una agenda internacional encabezada por UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 el 11 de julio, además de nuevas jornadas de UFC Fight Night y Zuffa Boxing.

En el terreno del entretenimiento, el suspenso y la acción serán protagonistas con el final de temporada de Rancho Dutton el 3 de julio y el esperado regreso de Star Trek: Strange New Worlds con su cuarta temporada el 23 de julio. También llegará el universo criminal con las series Criminal Minds, Criminal Minds: Beyond Borders y Criminal Minds: Suspect Behavior desde el 1 de julio.



El catálogo de películas sumará grandes títulos para todos los públicos, incluyendo Scream 7 (8 de julio), Transformers: Rise of the Beasts (18 de julio), Sonic the Hedgehog 3 (19 de julio) y Gemini Man (25 de julio).

Futbolistas en Colombia, en crisis por "fallas estructurales" Foto: ImgFX, referencia

Estrenos de series, películas y realities

1 de julio: Criminal Minds (Temporadas 1-15) – Serie

1 de julio: Criminal Minds: Beyond Borders (Temporadas 1-2) – Serie

1 de julio: Criminal Minds: Suspect Behavior – Serie

3 de julio: Rancho Dutton (Temporada 1, final) – Serie

6 de julio: The Neighborhood (Temporada 8, episodios 11-20) – Serie

8 de julio: Scream 7 – Película

9 de julio: Celebrity Ex on the Beach (Temporada 4) – Reality

11 de julio: UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 – Evento deportivo

18 de julio: Transformers: Rise of the Beasts – Película

19 de julio: Sonic the Hedgehog 3 – Película

23 de julio: Star Trek: Strange New Worlds (Temporada 4) – Serie

25 de julio: Gemini Man – Película

27 de julio: SEAL Team (Temporada 6) – Serie

30 de julio: The Challenge (Temporadas 26-41) – Reality

Estrenos semanales

Miércoles: RuPaul’s Drag Race: All Stars (Temporada 11)

Jueves: La Venganza de los Ex Brasil: Supremo

Viernes: Rancho Dutton

Agenda deportiva destacada