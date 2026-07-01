Fútbol, el gran protagonista de los estrenos de Paramount+ en julio 2026

La emoción del fútbol alcanzará su punto máximo con la fase definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que podrá disfrutarse en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador a través de DSPORTS disponible en Paramount+. Los aficionados podrán seguir los cruces más esperados del torneo, incluyendo los octavos de final, cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final del próximo 19 de julio.
Además, gracias a esta alianza, Paramount+ incorporará los encuentros de los Playoffs de la CONMEBOL Sudamericana 2026, con partidos de ida programados entre el 21 y el 23 de julio, mientras que los duelos de vuelta se disputarán del 28 al 30 de julio.
El deporte de combate también tendrá un papel destacado durante el mes con una agenda internacional encabezada por UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 el 11 de julio, además de nuevas jornadas de UFC Fight Night y Zuffa Boxing.
En el terreno del entretenimiento, el suspenso y la acción serán protagonistas con el final de temporada de Rancho Dutton el 3 de julio y el esperado regreso de Star Trek: Strange New Worlds con su cuarta temporada el 23 de julio. También llegará el universo criminal con las series Criminal Minds, Criminal Minds: Beyond Borders y Criminal Minds: Suspect Behavior desde el 1 de julio.
El catálogo de películas sumará grandes títulos para todos los públicos, incluyendo Scream 7 (8 de julio), Transformers: Rise of the Beasts (18 de julio), Sonic the Hedgehog 3 (19 de julio) y Gemini Man (25 de julio).
Estrenos de series, películas y realities
- 1 de julio: Criminal Minds (Temporadas 1-15) – Serie
- 1 de julio: Criminal Minds: Beyond Borders (Temporadas 1-2) – Serie
- 1 de julio: Criminal Minds: Suspect Behavior – Serie
- 3 de julio: Rancho Dutton (Temporada 1, final) – Serie
- 6 de julio: The Neighborhood (Temporada 8, episodios 11-20) – Serie
- 8 de julio: Scream 7 – Película
- 9 de julio: Celebrity Ex on the Beach (Temporada 4) – Reality
- 11 de julio: UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 – Evento deportivo
- 18 de julio: Transformers: Rise of the Beasts – Película
- 19 de julio: Sonic the Hedgehog 3 – Película
- 23 de julio: Star Trek: Strange New Worlds (Temporada 4) – Serie
- 25 de julio: Gemini Man – Película
- 27 de julio: SEAL Team (Temporada 6) – Serie
- 30 de julio: The Challenge (Temporadas 26-41) – Reality
Estrenos semanales
- Miércoles: RuPaul’s Drag Race: All Stars (Temporada 11)
- Jueves: La Venganza de los Ex Brasil: Supremo
- Viernes: Rancho Dutton
Agenda deportiva destacada
- 4 de julio: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
- 9 de julio: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
- 11 de julio: UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
- 14 de julio: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Semifinales
- 18 de julio: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Partido por el tercer lugar
- 18 de julio: UFC Fight Night 16 – Du Plessis vs. Usman
- 19 de julio: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Gran final
- 21 de julio: Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Ida
- 22 de julio: Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Ida
- 23 de julio: Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Ida
- 25 de julio: UFC Fight Night 17 – Ankalaev vs. Rountree Jr.
- 26 de julio: Zuffa Boxing 09 – Berlanga vs. Butler
- 28 de julio: Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Vuelta
- 29 de julio: Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Vuelta
- 30 de julio: Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Vuelta