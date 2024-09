Gian Marco llega a concierto en Bogotá: “Le debía esto hace años a Colombia”

A sus 54 años, Gian Marco, hijo de la reconocida cantante Regina Alcover, cuenta con amplia experiencia musical que lo ha llevado a conquistar corazones por generaciones, que, por supuesto, entre esos, los colombianos que hasta la fecha continúan escuchando sus canciones llevando una parte de él en sus vidas.

“Es un poco extraño porque mi presencia en Colombia ha sido intermitente, ha sido más el recuerdo que mi presencia. Por eso estamos teniendo la oportunidad de presentarnos en vivo (…) Es la oportunidad de regresar desde un lugar que nunca hemos experimentado, que es tocar en vivo con mi banda. Hemos tocado en tanto países con mi banda e irónicamente no en Colombia, siendo un país que siempre nos fue tan bien nunca fuimos. Me queda ese signo de interrogación de dónde queda esa parte”, expresó el cantante en diálogo con Blu Radio.

A lo largo de su carrera, Gian Marco logró darle vida a diferentes álbumes de estudio que le dieron un nombre en la escena internacional como artista, logrando llegar a varios países y, ahora, con esta nueva oportunidad que se dará con Colombia buscará llevar su escena a un plano diferente.

“En esa época no había Instagram no había Facebook no había nada de esas cosas, entonces era bastante complicado y tocar en diferentes países mucho más entonces con el paso del tiempo. Todo se fue ordenando y, hoy en día, que tengo un gran equipo de trabajo se dio la oportunidad de poder tomar cartas en el asunto respecto a esa parte, que dejamos de hacer, ¿no? Entonces las puertas del Astor Plaza se abrieron para nosotros y aprovechamos la oportunidad en este caso solamente Bogotá, ojalá que estén más ciudades en el futuro”, dijo.

Publicidad

Será el próximo 3 de octubre cuando el peruano llegue a la capital del país en este show que “será la oportunidad de empezar de cero”. Durante esta presentación espera todo lo mejor de su repertorio.