Hermana de James Rodríguez confiesa detalles de cirugía que cambió su apariencia

Juana Valentina Rodríguez, hermana del jugador del Real Madrid James Rodríguez, aclaró la razón la cual se sometió a una cirugía para cambiar radicalmente su apariencia.

“En mi caso ha sido progresivo. Yo me la hice hace tiempo, pero con el pasar del tiempo se mi iba notando más el perfilamiento de la cara, no tuve ningún problema. Me la hice porque era muy cachetona”, dijo en un video en Instagram.

La joven se sometió a una bichectomía, que consiste en un afinamiento facial y advirtió que dada quien quien debe consultar con su respectivo profesional si la llegara a necesitar.