¡Histérico! Reacción de Nelson Velásquez al quedarse sin sonido en pleno concierto

Un momento incómodo tuvo que pasar el cantante de música vallenata Nelson Velásquez por cuenta de los organizadores de un concierto en plena Feria de las Flores en Medellín. Al artista, mientras llevaba a cabo su presentación, le apagaron el sonido y las luces.

En ese momento, según lo reveló el programa La Red de Caracol Televisión, el cantante se mostró muy molesto y ofendido por lo sucedido. Es más, se conoció que hasta una hermana del artista tuvo que subirse a la tarima para bajarlo.

¿Porqué le apagaron el sonido?

Nelson Velásquez no era el único artista que se presentaba esa noche. Antes de él cantó Ever Vargas, quien, al parecer, había llegado tarde. Nelson sí se encontraba puntual en el lugar, pero su presentación se prolongó por el retraso que tuvo tras la llegada tarde de Ever Vargas.

Su presentación, cuenta el programa de entretenimiento, no había completado la hora cuando ya lo estaban mandando a bajar. Sin embargo, el artista siguió cantando para su público a capela.

