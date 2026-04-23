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J Balvin, el único colombiano entre los más escuchados de la historia de Spotify

Solo dos latinos aparecieron en el selecto listado de Spotify de los más escuchados de su historia y, entre ellos, el 'Niño de Medellín figuró en importante posición.

J Balvin
J Balvin //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Ya son 20 años de Spotify desde su creación aquel 23 de abril de 2006, que, desde entonces, se convirtió en una de las plataformas más importantes de la industria musical y la base de muchos artistas para expandir su música por todo el mundo.

Con base a dicha celebración, la plataforma reveló los álbumes, artistas y podcasts más escuchados de toda su historia en donde solo figuraron tres latinos, entre esos, dos colombianos, quienes marcaron un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Spotify.jpg
Spotify //
Foto: AFP

J Balvin, entre los más escuchados de la historia de Spotify

Por un lado, en el top 20 de artistas más escuchados de toda la historia apareció el nombre de José Osorio Balvin, más conocido como J Balvin; mientras que, por el otro, entre los álbumes estuvo ‘Mañana Será Bonito’ con Karol G como protagonista, demostrando la importancia y relevancia de los colombianos en la industria a nivel mundial.

Y es que J Balvin se consolidó como el segundo artista más escuchado de la plataforma Spotify, alcanzando una cifra récord de 76,9 millones de oyentes mensuales. En 2018 Balvin alcanzó el #1 global de la plataforma y hoy sigue manteniendo números sólidos en sus canciones en el puesto 14 global. El tema “La Canción” junto a Bad Bunny, se convirtió en la canción en español más escuchada de Spotify con más de 2.406 millones de reproducciones.

El éxito de Balvin no es casualidad, de hecho su trabajo ha sido la base de grandes artistas, por ejemplo, en su momento al lado de Bad Bunny como uno de los principales exponentes de su talento, o actualmente con Ryan Castro, a quienes ha guiado en todo el mundo.

J Balvin
J Balvin //
Foto: AFP

Estos son los artistas más escuchados de la historia de Spotify

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. Juice WRLD

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