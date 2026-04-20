J Balvin, en todos lados: un día en Bucaramanga y al otro en Coachella con Karol G

En la noche del 18 de abril, J Balvin dio un concierto inolvidable en la capital de Santander en su tour Primavera al lado de grandes artistas invitados y les dio a sus fans un concierto que nunca olvidarán, pero, en su mejor momento, José sabe dar más allá de lo que debe y, por eso, no para de trabajar.

Ahora, en la noche del 19-20 de abril apareció al lado de Karol G a kilómetros de distancia de Bucaramanga en el Festival Coachella 2026. Una presentación a cargo de la colombiana, amiga y colega, quien sin duda dio uno de los shows más importantes para la historia latina en este festival. J Balvin apareció para encender el escenario con clásicos de su repertorio como “Ay Vamos” y “Ginza”, seguido de varios éxitos mundiales.

“Nosotros también tenemos nuestro representante, pionero, que llevó el reggaetón colombiano al mundo entero”, dijo la ‘Bichota’ para presentar a Balvin, reconociendo el legado e importancia de su carrera en el género para llevar a Colombia a lo más alto a nivel internacional.

Además, con el público enloquecido, el momento dio paso a la aparición de Ryan Castro, quien también cantó varias de sus nuevos temas para luego cantar juntos un fragmento de Tonto, el primer sencillo lanzando de lo que será su próximo álbum juntos OMERTA, y que sale este próximo 7 de mayo.



El 2026 de Balvin ha sido algo especial desde su regreso a los estadios en Colombia. Nuevamente, José ha reconectado con sus fans y su legado vuelve a ser recordado y respetado por toda la industria, incluyendo a Bad Bunny a quien ha mencionado que, sin él, tal vez, no estaría donde se encuentra hoy en día.