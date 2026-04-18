J Balvin cambia el escenario por sonrisas en emotiva visita a adultos mayores tiktokers

Antes de hacer vibrar a Bucaramanga con su música esta noche en el estadio Américo Montanini, J Balvin decidió tocar corazones. El artista paisa visitó el asilo San Rafael, en el norte de la ciudad, donde compartió con los abuelos que robaron su atención hace meses con sus bailes e interpretación de sus éxitos y los había reportado el pasado mes de marzo.

JBalvin sorprendió a los trabajadores y adultos mayores del Asilo San Rafael de Bucaramanga. La visita causó gran emoción en el lugar. El concierto del artista será este sábado en el estadio Américo Montanini #VocesySonidos pic.twitter.com/asctaMSvK3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 17, 2026

Entre abrazos, sonrisas y pasos improvisados, los adultos mayores, que han conquistado TikTok e Instagram con su carisma, recibieron a su ídolo como si fuera uno más de la familia. Grabaron divertidos videos que prometen seguir robándose el corazón de miles de seguidores.

La visita, que se dio de manera sorpresiva, no tardó en hacerse viral y fue aplaudida por internautas, quienes destacaron la cercanía y sensibilidad del cantante al compartir con esta comunidad que, además, enfrenta retos para salir adelante. Gesto que se convirtió en el verdadero espectáculo previo: uno que no necesita luces ni escenario, pero sí mucho corazón.



Pero ahí no terminó el recorrido. J Balvin también disfrutó de los sabores locales en el reconocido restaurante Arepiz, donde probó una tradicional arepa con chicharrón, dejando claro que su paso por la ciudad también es un homenaje a la cultura colombiana.

Mientras crece la expectativa por el concierto, en el que sonarán éxitos como “Mi gente”, “Ginza” y “Ay vamos”, las autoridades hacen un llamado a los asistentes: la Dirección de Tránsito de Bucaramanga impondrá cepos a los vehículos que estén mal estacionados en las inmediaciones del estadio Américo Montanini.

