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J Balvin cambia el escenario por sonrisas en emotiva visita a adultos mayores tiktokers

Entre música, sonrisas y bailes de reguetón, el cantante dejó uno de los momentos más emotivos previos a su concierto en Bucaramanga; desde marzo, el artista ya había destacado el talento de los abuelos en redes sociales.

J Balvin visitó el asilo San Rafael en Bucaramanga y compartió con adultos mayores que son sensación en redes sociales.
Imagen del artista. J Balvin visitó el asilo San Rafael en Bucaramanga y compartió con adultos mayores que son sensación en redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Antes de hacer vibrar a Bucaramanga con su música esta noche en el estadio Américo Montanini, J Balvin decidió tocar corazones. El artista paisa visitó el asilo San Rafael, en el norte de la ciudad, donde compartió con los abuelos que robaron su atención hace meses con sus bailes e interpretación de sus éxitos y los había reportado el pasado mes de marzo.

Entre abrazos, sonrisas y pasos improvisados, los adultos mayores, que han conquistado TikTok e Instagram con su carisma, recibieron a su ídolo como si fuera uno más de la familia. Grabaron divertidos videos que prometen seguir robándose el corazón de miles de seguidores.

La visita, que se dio de manera sorpresiva, no tardó en hacerse viral y fue aplaudida por internautas, quienes destacaron la cercanía y sensibilidad del cantante al compartir con esta comunidad que, además, enfrenta retos para salir adelante. Gesto que se convirtió en el verdadero espectáculo previo: uno que no necesita luces ni escenario, pero sí mucho corazón.

Pero ahí no terminó el recorrido. J Balvin también disfrutó de los sabores locales en el reconocido restaurante Arepiz, donde probó una tradicional arepa con chicharrón, dejando claro que su paso por la ciudad también es un homenaje a la cultura colombiana.

Mientras crece la expectativa por el concierto, en el que sonarán éxitos como “Mi gente”, “Ginza” y “Ay vamos”, las autoridades hacen un llamado a los asistentes: la Dirección de Tránsito de Bucaramanga impondrá cepos a los vehículos que estén mal estacionados en las inmediaciones del estadio Américo Montanini.

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