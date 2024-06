J Noa: "Las personas confunden la arrogancia con la seguridad propia"

A sus 18 años, Nohelys Jiménez, conocida como J Noa, ha revolucionado la industria musical de República Dominicana desde que decidió incursionar como profesional. Y es que, en poco tiempo, logró hacerse un nombre respetado llenando grandes escenarios de su país, algo que no cualquiera logra a su edad.

"Es que realmente yo soy ambiciosa con lo que yo puedo buscarme, o sea, yo soy ambiciosa con lo que yo misma puedo lograr, con lo que yo puedo darme. ¿Y yo creo que todavía no he logrado la mitad de las cosas que tengo que lograr, tú sabes? Esto apenas está empezando. ¿Yo llevo así profesional, yo llevo dos años de carrera y yo tengo 18, o sea que me quedan todos los años del mundo de carrera, tú entiendes? Entonces yo creo que sí me falta demasiado", dijo en diálogo con Blu Radio.

Uno de sus más reciente sencillo es 'Arrogante', una canción que vio como una oportunidad de burlarse de quienes consideran tener la razón en la sociedad. Considerada la 'Hija del Rap', usa su música para dar mensajes profundos del día a día, además de inspirar nuevas generaciones del hip hop.

"Es que yo no sé por qué no lo soy. ¿Entonces es como que: Oye, lo que pasa, como yo soy muy segura, verdad? Y cuando me hacen una pregunta, por ejemplo, si a mí me dicen tú estás bonita, vamos a suponer, y yo digo dime algo que yo no sepa, tú sabes, yo digo eso, yo digo como que ah, dime algo que yo no sepa ya, yo sé que soy bonita, por ejemplo, tú sabes, como que ese tipo de vaina lo tildan de arrogancia y no es arrogancia", dijo sobre el significado de la palabra en su vida, la cual la motiva para callar bocas.

Publicidad

J Noa espera llegar fuerte a la escena en Colombia

"Conozco muy pocos artistas raperos de aquí, o sea, ahora que vine, si estoy conociendo, conocí a Junior Zamora, voy a colaborar con una chica de aquí también que es rapera y ahora que estoy como que abriéndome en ese sentido, porque yo soy muy de yo llego a los sitios, yo no sé nada, yo no me sé la historia, yo no conozco nada, tú sabes que es un error de mi parte claramente", dijo.

Pero confesó estar emocionada de visitar el país y motivada de poder brindar su carrera a nuevos públicos que espera conecten con el tiempo a su estilo y ritmo.