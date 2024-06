Feid, Blessd, Maluma y J Balvin, destacan con estrenos musicales esta semana

En horas de la noche de este jueves, 6 de junio, Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o 'Ferxxo', sorprendió con el estreno de su reciente sencillo ‘Sorry 4 that much’, que, con tématica japonesa’, se viralizó con la promesa de ser un hit mundial por su ritmo y letra.

Este estreno del ‘Ferxxo’ encabeza los estrenos musicales de la semana, que, principalmente, fueron liderados por el género urbano por artistas como J Balvin, Blessd, Maluma, Los Brokix, Dalmata, entre otros.

Conozca todos los lanzamientos de esta semana. Para los amantes de la música hay géneros de todo tipo para agregar nuevos temas a sus listas de reproducción.

Estrenos musicales de esta semana

‘Sorry 4 That Much’ de Feid: grabado en Japón, este nuevo sencillo es el comienzo de una nueva etapa del ‘Ferxxo’. Dedicada a un amor que se fue, la canción tiene un video llamativo con escenas en Tokyo y la muestra de un anime del artista el cual tiene emocionado a todos sus seguidores.

Publicidad

‘1 FOR 1’ de Maluma y Blessd: el nuevo álbum es el primer dúo de Antioquia para el mundo del género urbano. Maluma le agradeció a Blessd por su talento y apoyo en toda la producción. Además, resaltó su talento y expresó el orgullo que siente ver la ola de nuevos artistas colombianos que siguen saliendo desde Medellín para el mundo.

'Polvo de vida' de J Balvin: José regresa el reggaetón antiguo en compañía del puertorriqueño Chencho Corleone. Este hace parte del próximo álbum que prepara Balvin y marca una vieja escuela de los orígenes del género urbano. Una letra que relata lo que podría pasar entre dos personas que se encuentran en una noche.

Publicidad

'Forever' de Bon Jovi: este nuevo álbum marca los 40 años de celebración de la banda estadounidense. Un rock clásico se siente en estas canciones que llegan para hablar del amor, la pérdida, la esperanza y la resiliencia. El número 15 de la agrupación desde su creación con el mayor estilo que los caracteriza.

‘Hit Me Hard and Soft’ de Billie Eilish: a sus 22 años la artista sigue abriendo un camino importante en la música, que, ahora, sale con este nuevo álbum que conserva su esencia con un estilo fresco de los 90. Ahora, deja atrás la música melancólica e incursiona a un campo más tropical.

'Kbron y medio' de Christian Nodal: el mexicano estrena el primer sencillo del álbum que saldrá la próximas semanas. Una canción que le canta: "Al amor y el desamor son la inspiración para que salgan las mejores rolas, de puro sentimiento. ‘Kbrón y Medio’ cuenta la historia que todos en algún momento de la vida hemos pasado o pasaremos en el futuro", dijo.

'Te Lo Digo En Cumbia' de Adriana Lucia: la colombiana mantiene su linaje en este más reciente sencillo. No pierde el amor por la región e incluye ritmos de la cumbia y el porro. Una canción perfecta para dedicarle a esa persona especial, pero de una forma diferente a lo habitual: bailando.

Publicidad

'El Caballito' de Farina: la artista colombiana cambia su nombre 'Fariana' para darle la bienvenida a una nueva etapa en su carrera con el estreno de este sencillo. 'La nena fina' muestra una fase renovada en su mýsica con un sencillo en colaboración de Oro Sólido para crear un merengue con la autenticidad de ella.

'Low Key' de Beéle, Maria Becerra, Joeboy y Humby: la unión de estos artistas dan origen a un tema perfecto para el verano europeo. Un ritmo bailable y pegajoso llega gracias a ellos para hablar de un amor fugaz que se deja llevar por las emociones de una noche.

Publicidad

'Quiéreme menos' de Natti Natasha: una propuesta diferente de la artistas, pues usa una bachata romántica para hablar de un amor que no es fácil dejar de lado. Un ritmo que invita al baile y a disfrutar del cariño de una forma diferente, la letra es inspirada en una relación sana.

'Chismofilia' de Luis Alfonso: "Salud para los envidiosos", el lema de la canción dedicada a los que solo se dedican a hablar chismes y en contra de otros sin conocer más a fondo. El cantante de música popular usa un ritmo innovador un poco alejado de lo habitual de la popular, pero llena de sentimiento para bailar y dedicar.

'Clap' de Maldy: el reggaetón clásico se hace presenta en esta canción que invita a bailar durante toda la noche. Su letra hace alusión a un ambiente de fiesta, en especial de una mujer que se dejó llevar de la emoción de la velada para 'perrear' hasta el piso.

'No disponible' de Matisse: una canción dedicada al adiós de un amor que no es fácil de dejar. La banda llena de sentimiento le dedica al desamor una pieza con un ritmo movido y diferente. . “Lo siento, ando en modo no disponible, pensando que esto fue un error, se fue y yo siempre ando triste y cómo no…”, dice la letra.

Publicidad

'Loba' de Dalmata: el puertorriqueña regresa al reggaetón clásico con un tema invitando a 'perrear'. De manera jocosa invita a dejar de lado las apariencia para disfrutar de una velada al lado de una mujer que "al caminar poner a soñar a cualquiera". Edward Lasso, Juan José Duque y Luis Eduardo Arango Rodríguez se encargaron de la producción.

'Perfecta' de Nia Sierra: sin duda hay amores que no se olvidan y la entrega de esta cantautora lo refleja con esta nueva canción. Ese hombre que "ahora le dice las mismas mentiras" que algún día le dijo a esa nueva pareja con la que comparte su día a día. "Con todo lo que eso implica y lo que posiblemente pueda llegar a sentir porque yo una vez estuve ahí y también fui la ‘Perfecta’", dijo.

Publicidad

'Los reyes del mar' de Hamilton: escuchar este trabajo discográfico llevará al público a sentir el mar, la playa, la brisa y el sol. "Dimos lo mejor de nosotros, trabajamos mucho para poder entregarles música que puedan escuchar y sentir en cualquier momento, porque eso es el afro, si te levantas puedes escuchar, si vas a rumbear", dijo.

'Las Babies' de Gotay y El Jordan 23: una melodía pegadiza y un ritmo irresistible que invita a bailar sin parar. Su sonido fresco y moderno la convierte en la canción perfecta para animar cualquier fiesta o evento.

'Ángel' de Los Brokix: ‘Ángel’, este último sencillo de la agrupación es una combinación de lo innovador con los sonidos frescos con base de letras profundas de la libertad y esperanza que manejan desde el género urbano.

'Poemas de Media Noche' de Drakko C y CheloBeats: "Es sobre la dependencia emocional que se forma entre dos personas, alimentada por la familiaridad y el tiempo compartido juntos, que puede dejar a uno sintiéndose en una constante abstinencia y necesidad”, dijo Drakko C. Al reconocer los patrones dañinos y tomar la decisión de alejarse de ellos, se la posibilidad de construir relaciones sanas y enriquecedoras.

Publicidad

'Te dañaste el cora' de Sonyk El Dragon: el reggaetón romántico es el protagonista de esta canción. El cantante le canta a una mujer que decidió hacerse daño al romper una relación que era la adecuada de su vida, pero que tendrá que afrontar la realidad de que él nunca volverá.

'Aijag' de Andrés Koi: Andrés Ceballos, conocido como Andrés Koi, se lanza con su primer álbum en solitario tras su paso como vocalista de DVICIO. 'Aijag', como se llama esta entrega, se lo toma como si de un juego se tratase, aunque el resultado sea una cosa verdaderamente seria.

Publicidad

'Xclusive' de Tega: la canción es el epítome de la mujer independiente y "exclusive", un espíritu libre que danza al ritmo de su propia melodía. Sin ataduras ni compromisos, disfruta del presente con una sensualidad arrolladora que cautiva a su paso.

'Blessi' de Blessmon: su último sencillo explora temas de respeto y sensibilidad en una relación, en especial de lo que sucede durante la intimidad. Su ritmo lento transforma este tema en algo romántico y sensual.