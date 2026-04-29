Jaafar Jackson revive a Michael Jackson en una película emotiva para fans

Desde hace años el mundo del cine se volcó a hacer algo diferentes y era acercar la música mucho más a sus fans, pero no en una cinta llena de canciones y actores que se sentían en Broadway, sino contando las historias de los artistas que han marcado la historia de la industria y, este 2026, el turno fue para uno (por no decir que el número uno) de los más grandes de la historia.

El 25 de junio de 2009 el mundo estuvo de luto con la muerte de Michael Jackson, conocido como el ‘Rey del Pop’, que conquistó a todo el planeta con su impresionante voz y su versatilidad en el escenario creando himnos que, hasta la fecha, siguen sonando en todos los continentes. Por eso, contar su historia era casi una obligación y quien mejor para hacerlo que Jaafar Jackson, sobrino del artista y fiel a la historia de su tío.

‘Michael’ demostró que hay trabajos que se pueden hacer con cariño para traer de regreso a alguien que, por mucho tiempo, conquistó a millones de personas. Si bien hay detalles y canciones que se omiten en la cinta -generando algunas críticas-, el papel de Jaafar es perfecto, desde su voz hasta expresiones que hacen sentir que el ‘Rey del Pop’ ha vuelto.

Las canciones elegidas van a la perfección con el hilo narrativo y la evolución que va teniendo como artista, al igual que para los momentos difíciles que tuvo que atravesar Jackson en vida, sin duda el objetivo de la cinta es homenajearle su música más allá de quién era como persona, recordando por qué se volvió en uno de los más grande de la historia.



Aplaudir el trabajo de Jaafar Jackson y Colman Domingo -interpretando a Joseph Jackson, padre del artistas-, que transmiten emociones a lo largo de la cinta, generando aún mayor conexión. Pero también es cierto que la película le faltó más y por eso no logró ser la mejor biopic de los últimos años, sin embargo, si de verdad saldrá una parte dos, esta podría remontar todo esto.

La cinta se encuentra disponible en todos los cinemas de Colombia, una oportunidad especial para asistir en familia y pasar un buen rato, una buena historia y, sobre todo, muy buena música.

¿Dónde ver 'Michael'? Cine Colombia tiene alternativas

La película “Michael”, basada en la vida de Michael Jackson, llegó el 23 de abril a las salas de Cine Colombia como una apuesta pensada desde su origen para formatos premium como IMAX, Dolby Cinema y 4DX. No se trata de una adaptación, sino de una producción diseñada específicamente para potenciar el sonido, la imagen y las secuencias musicales en estas tecnologías, ofreciendo una experiencia más inmersiva que en salas tradicionales.

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La cinta se encuentra disponible en 141 salas a nivel nacional, incluyendo 5 IMAX, 11 con Dolby Cinema, 10 en 4DX y 115 en formato convencional. En IMAX, el público encontrará un audio calibrado con mayor claridad y una imagen hasta un 26 % más grande, mientras que en Dolby Cinema el sonido envolvente de Dolby Atmos distribuye cada elemento en 360 grados, logrando una sensación más realista, especialmente en escenas de concierto.