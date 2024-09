Kamm no deja de lado la costa Caribe: "Me gustaría hacer vallenato"

Oriundo de Valledupar, Cesar, Camilo Andrés Camargo Amaya, conocido en el mundo de la música como Kamm, logró en poco tiempo darse un nombre en la escena gracias a sus sonidos frescos e innovadores en el género urbano desde 2017 hasta la fecha, algo que, según expresó en diálogo con Blu Radio, sin duda es una bendición especial.

“El nombre nace de algo especial, mi hermana María del Mar, el nombre nace de ella. Kamm, el nombre, sale de las dos iniciales de ella (…) Nací en la costa, me fascina el vallenato y hay algunos que tengo guardado. Soy un niño enamorado de la música, que le gusta tocar guitarra y me fui a estudiar producción musical a los 15 años, tenía muchas ganas de aprender. No fue fácil, por la familia, por la edad, la madurez, por todo, pero fueron dos años donde estuve viviendo solo y haciendo todo”, expresó el artista.

Pese que los años de carrera lo han llevado a tener que adaptarse a las culturas y entornos para llevar su conocimiento a otro nivel, la costa Caribe colombiana se mantiene viva en su sangre y confesó que tiene guardados algunos acústicos de este género, que, por supuesto, no descarta que en algún momento vean la luz: “Yo quería ser rey vallenato”, confesó.

“No quiero hablar de toda Europa, pero cuando estuve en Madrid y en clase había momento de situaciones heavy, mucho racismo, en ese entonces. Es heavy todo lo que he tenido que pasar, agradecido con todos, los que hablan bien o los que hablan mal. En ciertas situaciones no tuve la madurez que tuve hoy (…) Ha sido un proceso lindo que uno vivo, que uno agradece, siempre es lindo mirar atrás”, dijo.

‘Fancy’, la última apuesta de Kamm en la música

La última canción de Camargo mantiene la esencia de él, que cuando compone, lo lleva a un siguiente nivel: ser real. Dice que en el momento que acepta quién es con lo quiere ser, en ese momento es en que las letras salen por sí solas y, por supuesto, esta canción no es la excepción.

“Es un tema que me encanta, que lleva un año y medio guardado (…) Es una canción elegante, por eso su nombre. Tenemos de todo en el repertorio que no ha salido. Pero en esa me fascina la combinación de reguetón con electro house, pero al final de la vida así es la vida. Si tu gato de te deja salir solo a la discoteca, está corriendo el riesgo de que un tipo apuesto (como yo, entre risas), te la quite”, puntualizó.