En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Mateo Pérez
Clan del Golfo
Hantavirus
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Kapo anuncia conciertos en las principales ciudades de México: estas son las fechas

Kapo anuncia conciertos en las principales ciudades de México: estas son las fechas

La evolución artística de Kapo ha estado marcada por una identidad sonora que mezcla ritmos afrocaribeños con influencias urbanas.

Kapo.jpg
Kapo //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El artista Kapo anunció oficialmente su esperado “Afro Rosa Mexico Tour 2026”, una gira que recorrerá algunas de las ciudades más importantes de México durante agosto y que marca una nueva etapa en la consolidación internacional de su carrera musical.

Presentado por CMN Events, el tour contempla una serie de conciertos en recintos de gran capacidad y relevancia dentro del circuito latinoamericano, incluyendo la Arena CDMX en Ciudad de México, el Auditorio Telmex en Guadalajara y el Auditorio Banamex en Monterrey, espacios que han recibido a importantes figuras de la música internacional.

Kapo fortalece su presencia en el mercado latino

El crecimiento de Kapo en plataformas digitales ha sido uno de los factores clave para impulsar su expansión internacional. Sus lanzamientos recientes han acumulado millones de reproducciones y han permitido que su música alcance nuevos públicos dentro y fuera de Latinoamérica.

La gira también representa un paso importante en su posicionamiento dentro del mercado mexicano, considerado uno de los más relevantes para la música latina en la actualidad. La respuesta de sus seguidores y el crecimiento de su base de fans en el país han sido determinantes para concretar una producción de gran escala.

Kapo.jpg
Kapo //
Foto: suministrada

Fechas confirmadas del “Afro Rosa Mexico Tour 2026”

El recorrido de Kapo por México iniciará el próximo 6 de agosto en Monterrey y concluirá el 22 de agosto en Guadalajara, pasando por ciudades estratégicas del país y festivales de alto impacto.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

  • 6 de agosto — Monterrey — Auditorio Banamex
  • 8 de agosto — Ciudad de México — Arena CDMX
  • 9 de agosto — Rosarito — Baja Beach Festival
  • 12 de agosto — León — Domo de la Feria
  • 13 de agosto — Querétaro — Auditorio Josefa Ortiz
  • 14 de agosto — Puebla — Auditorio GNP Seguros
  • 15 de agosto — Mérida — Foro GNP Seguros
  • 20 de agosto — Torreón — Coliseo Centenario
  • 21 de agosto — Hermosillo — Parque La Ruina
  • 22 de agosto — Guadalajara — Auditorio Telmex
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Música

Publicidad

Publicidad

Publicidad