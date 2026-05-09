Kapo anuncia conciertos en las principales ciudades de México: estas son las fechas

El artista Kapo anunció oficialmente su esperado “Afro Rosa Mexico Tour 2026”, una gira que recorrerá algunas de las ciudades más importantes de México durante agosto y que marca una nueva etapa en la consolidación internacional de su carrera musical.

Presentado por CMN Events, el tour contempla una serie de conciertos en recintos de gran capacidad y relevancia dentro del circuito latinoamericano, incluyendo la Arena CDMX en Ciudad de México, el Auditorio Telmex en Guadalajara y el Auditorio Banamex en Monterrey, espacios que han recibido a importantes figuras de la música internacional.



Kapo fortalece su presencia en el mercado latino

El crecimiento de Kapo en plataformas digitales ha sido uno de los factores clave para impulsar su expansión internacional. Sus lanzamientos recientes han acumulado millones de reproducciones y han permitido que su música alcance nuevos públicos dentro y fuera de Latinoamérica.

La gira también representa un paso importante en su posicionamiento dentro del mercado mexicano, considerado uno de los más relevantes para la música latina en la actualidad. La respuesta de sus seguidores y el crecimiento de su base de fans en el país han sido determinantes para concretar una producción de gran escala.

Kapo // Foto: suministrada

Fechas confirmadas del “Afro Rosa Mexico Tour 2026”

El recorrido de Kapo por México iniciará el próximo 6 de agosto en Monterrey y concluirá el 22 de agosto en Guadalajara, pasando por ciudades estratégicas del país y festivales de alto impacto.



Las fechas confirmadas son las siguientes:

