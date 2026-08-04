La ‘Casa del Dragón’ llega a su final y lidera los estrenos de HBO Max en agosto

Con la llegada de un nuevo mes -como es habitual- llegan producciones renovadas al catálogo de las plataformas de streaming. En este caso, HBO Max tendrá el esperado cierre de la tercera temporada de la ‘Casa del Dragón’. Una historia que tiene envueltos a todos los fanáticos del universo de ‘Juego de Tronos’ y a la expectativa de qué sucederá en este desenlace.
La plataforma también sumará nuevas películas, realities, novelas y documentales durante el mes. Destacan el regreso de Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena con su tercera temporada, películas como Bugonia, con Emma Stone, y Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable, protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, además de producciones como Bake Off Brasil, Kilos Mortales México y la docuserie El Reino de la Sabana, que ampliarán la oferta de entretenimiento para los suscriptores.
Lista de estrenos de HBO Max en agosto de 2026
Series
- Linternas (DC Studios) – 16 de agosto
- La Casa del Dragón (final de temporada) – 9 de agosto
- El Huésped Oculto – 7 de agosto
- Galera Fútbol Club, temporada 2 – 21 de agosto
- La Productora – 28 de agosto
Novelas
- Margarita, Que Tu Cuento Valga la Pena, temporada 3 – 24 de agosto
- Sobreviviendo a Escobar, Alias JJ – 17 de agosto
- Trapos Sucios – 31 de agosto
Películas
- Miss You, Love You – 28 de agosto
- Bugonia – 14 de agosto
- Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable – 21 de agosto
- Poseída en el Desierto – 21 de agosto
- Buenos Vecinos 2 – 5 de agosto
- Tierra Sin Ley – 7 de agosto
- Una Vida Privada – 7 de agosto
- El Fondo del Mar – 12 de agosto
- Golpe Bajo: El Juego Final (2005) – 12 de agosto
- El Coro – 14 de agosto
- Flatliners (2017) – 19 de agosto
- Evolución (2001) – 19 de agosto
- Reporte de un Asesino – 26 de agosto
- Ella Dijo – 26 de agosto
- Corre, Lola, Corre – 26 de agosto
- El Tipo Perfecto – 26 de agosto
- Ricki and the Flash: Entre la Fama y la Familia – 26 de agosto
Realities
- Bake Off Brasil: El Gran Pastelero, temporada 12 – 7 de agosto
- Kilos Mortales México, temporada 2 – 10 de agosto
- Mi Vida con Tourette, temporada 3 – 7 de agosto
- Mexicánicos, temporada 12 – 11 de agosto
- Pesadilla en la Cocina: Brasil, temporada 2 – 20 de agosto
- Todo en 90 Días: Casados en el Extranjero, temporada 7 – 27 de agosto
Documentales y docuseries
- El Reino de la Sabana – 12 de agosto
- Primera Ministra – 4 de agosto
- Monstruos de Dios – 6 de agosto
- Peter Frederiksen: Anatomía de un Monstruo – 7 de agosto
- Hard Knocks: Campo de Entrenamiento con los Seattle Seahawks, temporada 21 – 8 de agosto
- Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla – 11 de agosto
- La Esclava Sexual – 14 de agosto
- Conan O'Brien de Visita, temporada 3 – 21 de agosto
- Guerra de Bandas: Oslo – 28 de agosto
Animación infantil
- Hey Duggee's Squirrel Club – 17 de agosto