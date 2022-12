La clara respuesta de Miss España a la inquietud de una preocupada madre

Angela Ponce, Miss España, brindó una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid. En medio del encuentro, una madre le hizo una pregunta por redes sociales sobre la manera como debería tratar a sus hijos.

“Eres muy bella, preparada e inteligente, pero a mí como mamá me confunde que me digan que no debo enseñarle a cada uno de mis hijos qué hacer, según su género. Tengo ambos. Yo sí creo que jugar con diferentes juguetes no los va a cambiar, pero, por ejemplo, no puedo pintar las uñas a mi hijo. No sé, estoy confundida”, preguntó la madre por la cuenta de Instagram.

Esta pregunta generó una polémica entre los seguidores de Ponce que apoyan y están en contra de la diversidad de género.



“Es sencillo. Si te pide que quiere llevar las uñas azules, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Se trata de dejarle fluir. Al fin y al cabo, traemos hijos al mundo para que sean felices, no para que sean lo que otros esperan que sean”, escribió Miss España.

