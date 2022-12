La enredada explicación de cantante que ignoraba muerte de Juan Gabriel

Publicidad

"Se dio a entender que yo estaba esperando que Juan Gabriel apareciese o algo así. No estoy tratando de excusarme, simplemente yo estaba esperando a su productor o a alguien que en su nombre fuera a recoger el premio. No se entendió así. Ahora lo que quiero pedir son disculpas, para alguien si se sintió ofendido", dice en una grabación publicada en Instagram.

Al anunciar el premio al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por su trabajo "Los Dúo", el vocalista dijo que el ganador "no estaba" y que la "academia se encargará de hacérselo llegar" cuando, naturalmente, no apareció para recibirlo.



Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar: "ridículo" y "vergüenza" fueron algunos de los epítetos que le lanzaron a Ceballos por no darse cuenta de su error y seguir presentando las categorías que le correspondían en la ceremonia previa a la gala del Grammy Latino.