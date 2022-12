La escena íntima con la que Paola Rey se sintió incómoda en Pasión de Gavilanes

La actriz Paola Rey, quien encarna a Paola Elizondo en Pasión de Gavilanes, contó detalles de la escena íntima que protagonizó con Juan Alfonso Baptista Díaz, ‘El Gato’, en la novela.

“Ese momento justo después de la cascada cuando Norma nos ve a los dos durmiendo allá abajo. Obviamente para que no se nos viera nada teníamos que estar muy quietos, pero teníamos que esperar a que todo el equipo saliera de la montaña para empezar a grabar. Fue incomodísimo para los dos”, dijo a Noticias Caracol.

La actriz dijo que se sintió incómoda hasta con la ropa que usó en la producción, dado que, contrario a su personaje, ella es una persona tímida

“Soy muy introvertida y aunque no parezca el tema de exponer mi cuerpo y usar cositas muy cortitas y pantalones muy descaderados no era algo que me hiciera sentir muy cómoda que digamos”.

