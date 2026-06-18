La fórmula detrás de grandes giras en Latinoamérica para conquistar nuevos mercados

No es un secreto que el éxito no viene de la nada, sino que detrás suele haber un gran trabajo y esto también va de las manos con la industria de la música que, día a día, toma fuerza con giras internacionales con un trabajo impecable.

Por ejemplo, Alberto Plaza ha demostrado que una carrera con décadas de trayectoria todavía puede alcanzar nuevos niveles de crecimiento. El cantautor chileno atraviesa una de las etapas más exitosas de su historia artística, con una expansión internacional que lo ha llevado a recorrer escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y otros mercados.

Sin embargo, detrás de este renacer internacional se encuentra Jorge Portugueiz, productor chileno radicado en Estados Unidos y fundador de Music City Live LATAM, empresa especializada en management, booking y desarrollo internacional de artistas. Desde 2018, Portugueiz asumió el desafío de impulsar una nueva etapa en la carrera de Plaza, con una estrategia enfocada en ampliar su alcance global y transformar una trayectoria consolidada en una plataforma de crecimiento permanente.

“Alberto Plaza es uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica. Lo que vimos fue la posibilidad de proyectar una carrera consolidada hacia una nueva etapa de expansión internacional”, explica Portugueiz al analizar el inicio de este proceso.



¿Cómo se logra el éxito en el impulso de un artista?

De acuerdo con este productor, la estrategia parte de una evaluación profunda de la carrera del artista, identificando fortalezas, oportunidades y nuevos territorios donde su propuesta musical podía conectar con el público. En ese orden, el objetivo no es únicamente mantener la presencia en los mercados tradicionales, sino generar una estructura que permitiera una expansión sostenida en diferentes países.

Durante 2026, por ejemplo, Plaza continúa este impulso con su gira Esencial, recorriendo escenarios de Estados Unidos y América Latina, confirmando que su música mantiene una conexión vigente con públicos de distintas edades.

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Para Jorge Portugueiz, uno de los principales factores que explican este crecimiento es comprender que detrás de cada concierto existe una operación mucho más amplia que el espectáculo que recibe el público.

“El público ve dos horas de concierto, pero detrás hay meses de planificación, negociación, logística, marketing y coordinación de equipos en distintos países. Una gira internacional es un rompecabezas en permanente movimiento”, señala el productor.

Con más de 500 conciertos producidos a lo largo de su carrera, Portugueiz destaca que el éxito de una gira depende de múltiples elementos: la planificación anticipada, la construcción de alianzas estratégicas en cada territorio y la capacidad de resolver los desafíos propios de una operación internacional.

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Para Portugueiz, una carrera artística de largo plazo requiere mucho más que talento. La permanencia depende de la capacidad de evolucionar, adaptarse a los cambios de la industria y encontrar nuevas formas de conectar con las audiencias.

“Los artistas que logran mantenerse vigentes entienden que el éxito no es un destino, sino un proceso permanente de evolución. Son capaces de conservar su esencia y al mismo tiempo conectar con nuevas generaciones”, afirma.