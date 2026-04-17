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La Liga Femenina del género urbano: movimiento que redefine el reggaetón desde las mujeres

Un proyecto que reúne a destacadas artistas del género urbano para visibilizar el talento femenino a nivel global, resaltando el auge de países como Colombia y marcando un nuevo capítulo en la evolución del reggaetón.

Ivy Queen
Ivy Queen //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

La música ha tenido una evolución importante con el paso de los años, en especial en torno al género urbano que hoy domina las principales listas de reproducción de todo el mundo de la mano de diversos artistas como, por ejemplo, Bad Bunny. Sin embargo, las mujeres también han tenido mucho que ver en este trabajo.

El género urbano atraviesa una transformación significativa impulsada por el auge del talento femenino, y proyectos como La Liga Femenina se posicionan como un punto de inflexión dentro de la industria musical. En entrevista con Blu Radio, el productor Charly Way reveló los detalles detrás de esta iniciativa que reúne a destacadas exponentes del reggaetón y otros sonidos urbanos, consolidando una propuesta que va más allá de lo musical: un movimiento de empoderamiento.

"Mano, todo comenzó con los “dojos”, que básicamente son sesiones tipo freestyle. En ese momento todos eran hombres, en lo que fue Liga 1 y Liga 2. Llegué a hacer como 40 sesiones y empecé a notar que en los comentarios muchas mujeres pedían su oportunidad: que ellas podían hacerlo mejor, que querían demostrar lo que tenían. Ahí fue cuando dije: “espérate, aquí hay algo”. Decidí hacerlo bien, reunir a las artistas que están a punto de explotar y que dominan distintos estilos y países. Las primeras que llegaron fueron las que se quedaron. Luego se han ido sumando más, así que vienen más cosas", dijo.

Liga Femenina.jpg
Foto: suministrada

Uno de los puntos más relevantes de la conversación fue el papel de Colombia dentro del género urbano actual. Charly no dudó en resaltar la fuerza del país: “Ahora mismo Colombia para mí… eso es lo más fuerte que hay”. Incluso dejó abierta la posibilidad de desarrollar una edición específica del proyecto en territorio colombiano, ante la gran cantidad de artistas que, según él, quedaron por fuera por cuestiones de tiempo.

“Te soy sincero: Colombia está durísima. Yo perfectamente podría hacer una Liga Femenina solo de Colombia. Pero fue un tema de tiempos; ya teníamos el proyecto listo cuando aparecieron más artistas. Después vi talentos de allá y dije: “¿por qué no lo hicimos así?”. Incluso me han llegado muchas propuestas después del disco. Colombia ahora mismo está muy fuerte en el género, sin duda.", añadió.

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