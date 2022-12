¿La nueva canción de Andy Rivera es para Lina Tejeiro? Esto respondió la actriz

La nueva canción de Andy Rivera causó gran curiosidad en los seguidores del cantante, quienes se preguntaron si el sencillo hablaba de Lina Tejeiro, su exnovia.

‘Qué le pasa a mi ex’ es el más reciente lanzamiento de Andy Rivera, la canción trata de una pareja que, luego de terminar, no superan la relación por no llenar “los requisitos que se requieren”.

El video fue publicado este miércoles, desde entonces, en las redes sociales de Andy Rivera se han visto comentarios mencionando a Lina Tejeiro, incluso, en una actividad de preguntas y respuestas le consultaron a la actriz si el tema era para ella, sin pensarlo, no demoró en asegurar que no, porque ella no era “su única exnovia”.

Le preguntaron a Lina Tejeiro si la nueva canción de Andy era para ella... La verdad yo lo alcancé a pensar. pic.twitter.com/VJbmVArF90 — Qué tal esto (@CorreDile) August 9, 2019

La nueva canción tiene más de 400.000 reproducciones en menos de 24 horas de ser publicada.

