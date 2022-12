La razón por la que Andrea Echeverri se vistió de gramófono en los Premios Grammy

Tras la polémica que generó el vestido que usó Andrea Echeverri en la gala de los Premios Grammy, la artista colombiana se pronunció a través de un video y contó cuál fue la motivación para llevar esta indumentaria.

Según Echeverri, la idea principal de esta decisión fue no pasar “desapercibida” en este evento porque “los latinos suelen ser unos ‘marginados’” en estas ceremonias.



“El tan comentado vestido tiene que ver con un sombrero que causó mucho furor. Tiene que ver con no pasar desapercibida y lo logré. Todo el mundo está hablando del vestido y pienso que la música no debe ser una competencia, fue un chiste medio crítico irse con el Grammy puesto”, dijo.

Además, señaló que no le gustan los vestidos de diseñadores ni los estereotipos, lo cual fue otra de las razones para vestirse de esta particular manera. “A mí me gusta inventarme un vestido chistoso que haga reír a la gente”, puntualizó.



