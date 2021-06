La segunda parte de Lupin ya está disponible en Netflix y no hay que perdérsela

Omar Sy, actor que encarna al ladrón Assane Diop en la exitosa serie Lupin de Netflix , habló con Mañanas BLU sobre la caracterización del personaje y la forma en que cambió su visión de la magia con el rodaje de la producción.

"Siempre he sido un fanático de la magia y he tenido fascinación por ella, desaparecer cosas, que vuelvan y se vayan otra vez. La actuación y la magia tienen similitudes: buscan entretener y hacer cosas que quizás no son ciertas", sostuvo el actor.

"Lo hermoso es que el ser humano cree, no hay otra criatura en la Tierra que nuestra especie que crea cosas. Aunquelas personas saben que no es real, los grupos de magia nos hacen muy felices. Con mi personaje, ahora más empapado del tema, me he vuelto más fanático de la magia", agregó Sy.

El actor habló sobre lo que significó ponerse en la piel del personaje de Lupin y cómo lo construyó.

"Assane Diop es un caballero, representa a las minorías y es un caballero normal. En los libros, Lupin no es nadie, pero a la vez lo es todo. Assane Diop es un héroe, un superhéroe real", dijo el artista.

Escuche a Omar Sy en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: