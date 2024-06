La Segura, creadora de contenido, decide preservar su seguridad contratando escoltas

En redes sociales la empresaria y creadora de contenido La Segura, publicó un video enseñando los escoltas que contrató para preservar su seguridad en su asistencia a eventos y demás circunstancias en las que esté muy expuesta al público.

Su participación en un formato de televisión que terminó recientemente le trajo consigo un aumento en su reconocimiento. Aunque ya era reconocida en redes sociales, el show de televisión le aportó en el aumento de sus seguidores y esto además la llevó a tomar decisiones sobre temas de seguridad.

Después de terminada su participación en el reality, los días han pasado y La Segura ha ido retomando cada una de sus labores como creadora de contenido y empresaria, reactivando sus movimientos en redes sociales, en donde su cuenta de Instagram cuenta con 9,3 millones de seguidores.

En su reciente asistencia al evento ExpoBelleza 2024, en la ciudad de Medellín, se le vio a la influencer con sus escoltas, donde ella misma a través de sus redes indicó que para evitar percances en su asistencia al evento contrató los servicios de una empresa de seguridad. Porque aunque considera que a pesar del cariño que le tienen sus fanáticos, en las aglomeraciones siempre tiene inconvenientes, y por ello optó por escoltas.

“Hace tiempo no los veía mis muchachones, hay no, Dios mío, yo me siento, Karol G cuando me veo en compañía de los de seguridad, santo. Gracias a Dios los he tenido a ellos porque han sido de gran ayuda”, señaló la creadora de contenido.