Diego Cadavid causa sensasión en Instagram: sensual fotografía tiene miles de 'Me gusta'

Diego Cadavid, el actor colombiano de 45 años que nació en Medellín, tiene cautivadas a sus seguidoras por una foto que publicó en su cuenta de instagram.

Este reconocido actor empezó en la televisión actuando en la novela 'Yo amo a Paquita Gallego', pero uno de sus papales más recordados fue en 'Padres e hijos' y en 'El cartel de los sapos'. Personajes en los que se destacó por completo y que gracias a esto logró trabajar como presentador en 'Escuela para maridos', entre otros.

Diego, también ha hecho parte de algunas cintas cinematográficas como 'Dios los junta y ellos se separan', 'El cartel de los sapos', 'Te busco', 'Soñar no cuesta nada', entre otros.

Su excelente trabajo ha logrado obtener varias nominaciones y premios en diferentes ocasiones, como lo son: Mejor actor protagónico de serie, por su personaje en 'La ronca de oro', donde ganó los premios TVyNovelas. También obtuvo otro reconocimiento por mejor actor de reparto en 'María Madrugada'.

En el 2015, fue el ganador del premio Talento Caracol por ser el mejor actor protagónico en 'La ronca de oro'. También obtuvo el mismo premio por mejor beso (compartido con Majida Issa).

Diego Cadavid también se ha destacado en el mundo de la música, su participación en la banda 'The Mills' ha generado que él sea de reconocimiento nacional. Esta banda de rock fue formada en 2007 por cinco integrantes, el vocalista Álvaro charry, el bajista Ramón Gutierrez, el guitarrista Jorge Bello, el teclista Diego Cáceres y, finalmente, el baterista Diego Cadavid.

Actualmente, Diego tiene una relación sentimental con la actriz, modelo, presentadora y exreina de belleza Laura Archbold, tal como lo han dado a conocer, esta pareja está desde el 2015 y, desde entonces, han mostrado su romance en las diferentes redes sociales.

En esta oportunidad, el actor Diego Cadavid tiene deslumbradas a sus seguidoras, luego de publicar una sensual fotografía, donde se deja ver sin ropa, en colores blanco y negro, con la que acompañó el siguiente mensaje: ''Foto empeloto tomada por laura a las 5 de la tarde en Acapulco... varios mezcales en mi interior''.

Foto: Instagram @cadaviddiego

Muchas personas, entre ellas, la mayoría mujeres, han comentado esta publicación con mensajes que dejan ver lo 'enamoradas' y felices que están más de 44.000 personas, quienes han reaccionado con estos miles de 'Me gusta' y con más de mil comentarios, entre ellos:

''Con el respeto de Laura: Dios mio señorrrrrr gracias por todas las bendiciones!!!'', ''Dígame que no fui la única en hacerle zoom...jajaj 😮😂'', ''Todo lo que está bien en este mundo es usted😍'', ''Diosito quita esta tentación de nuestros ojos jajajajajajaj'', ''usted cree que soy de palo? Por favor tenga compasión de esta pobre mortal!!'', ''Yo no me esperaba esto un viernes...Gracias Dios!!!!''.