¡Lo contó todo! Jeffree Star rompió el silencio y habló sobre su supuesto amorío con Kanye West

Un nuevo rumor se asomó por las redes sociales después de que los internautas aseguraran que el rapero Kanye West , supuestamente, le había sido infiel a Kim Kardashian con el reconocido gurú de maquillaje Jeffree Star.

Ante los rumores, el reconocido influenciador rompió el silencio y contó todo sobre su supuesto amorío con el rapero a través de un video publicado en su canal de YouTube .

"Quería hablarles de otras cosas, pero tengo que hablar de esto porque me levanto y, al parecer, Jeffree Star (yo) ha estado acostándose con Kanye West y por eso ellos se van a divorciar", dijo el gurú del maquillaje en el video.

Agregó que no podía creer que solo porque una chica hizo un video diciendo mentiras en TikTok eso se hizo viral, pues a raíz de eso tiene a cientos de periodistas detrás de él queriendo conocer su versión de la historia.

"Me preguntan que qué tengo que decir… ¿decir sobre qué? Estoy soltero, no me acuesto con nadie, todo esto es muy extraño", agregó.

Finalmente, señaló que le gustan "los hombres altos, muy altos" y con Kanye West no ha salido nunca, pues la situación le parece simplemente "graciosa".

A continuación mire el video completo de Jeffree Star, donde habla sobre su supuesto romance con Kanye West: