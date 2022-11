‘Los caballeros las prefieren brutas’ en teatro

La reconocida actriz Isabella Santodomingo, con su libro ‘Los caballeros las prefieren brutas’, parodia lo que son las mujeres para los hombres y lo que los hombres creen que deben ser las mujeres.



“No existen las mujeres brutas, hay lagunas que fingen mejor que unas que lo son, hasta para parecer brutas hay que fingir que lo son”, dice la actriz.



Santodomingo, dice que ella no está diciendo algo que no haya escuchado antes a sus amigos o a su propia abuela, quien le decía que hay que escoger sus propias batallas y dejar que los hombres piensen que tienen el control.



“Yo no descubrí el agua tibia yo solo destapé que las mujeres son muy astutas. Las mujeres cuando quieren, llevan cualquier relación al término que quieran”, afirmó la actriz.



La obra de teatro se llevará a cabo hasta el 16 de abril en el teatro Patria.



