Luto en el cine: muere reconocida actriz tras un trágico accidente en una piscina

Mensajes de tristeza y despedida comenzaron a multiplicarse en redes sociales desde tempranas horas tras conocerse la muerte de una estrella del cine, mientras colegas, amigos y fanáticos recordaban su trayectoria, su carisma y el impacto que dejó en la industria audiovisual.

Se trata de Nadia Farès, quien falleció a los 57 años en París tras permanecer varios días en coma. La artista había sido encontrada inconsciente en una piscina de un club privado el pasado fin de semana, luego de sufrir un problema cardíaco que derivó en su traslado de urgencia a un centro médico. Desde entonces, permanecía bajo observación en estado crítico hasta que se confirmó su deceso en la noche del viernes.

El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades francesas, aunque en los primeros reportes no se han evidenciado signos de violencia ni situaciones irregulares. Sus hijas, Cylia y Shana Chasman, fueron las encargadas de dar a conocer la noticia mediante un mensaje en el que pidieron respeto y discreción durante este difícil momento. En sus palabras, resaltaron que más allá de su reconocimiento público, para ellas era ante todo una madre.

Muere la actriz Nadia Farès a los 57 años. Foto: EFE

Las reacciones no se hicieron esperar. El actor Jean Dujardin le dedicó unas sentidas palabras, resaltando su talento y su sonrisa. De igual manera, Josiane Balasko lamentó la pérdida calificándola como profundamente injusta, mientras que Elsa Zylberstein evocó su energía positiva, asegurando que será difícil llenar el vacío que deja.



Farès había alcanzado notoriedad internacional tras su participación en la película 'Los ríos de color púrpura' en el año 2000, lo que la consolidó como una de las actrices francesas con mayor proyección en el extranjero. Nacida en Marrakech en 1968 y criada en Niza, desarrolló una carrera sólida desde la década de los 90, trabajando junto a reconocidos directores del cine europeo.

En los últimos meses, la actriz se encontraba enfocada en nuevos retos profesionales. Tenía previsto iniciar en septiembre el rodaje de su primer largometraje como directora y guionista, un proyecto que representaba un paso importante en su evolución artística. Sin embargo, su repentina muerte deja inconclusos estos planes.

A lo largo de su vida, también enfrentó problemas de salud significativos, incluyendo una intervención cerebral por un aneurisma y varias cirugías cardíacas. Pese a ello, mantenía un estilo de vida activo y continuaba vinculada a su pasión por el cine. Su partida deja un legado que seguirá vigente en la memoria del público y de la industria.