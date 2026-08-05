Maca & Gero: "Entre más honestos y vulnerables somos, más conecta nuestra música"

En siete canciones, Maca & Gero presentan su nuevo proyecto al cual califican como "un mensaje arriesgado" para probar cosas nuevas en la industria. Con el nombre de 'Lo que queda en el aire', este EP va narrando una historia de principio a fin para darle cercanía al público con relatos reales de la vida misma

En diálogo con Blu Radio, el dúo aseguró que su esencia permanece intacta, aunque reconocen que el paso del tiempo ha transformado la manera en que escriben sobre el amor, el desamor y las relaciones. En especial porque la construcción de este proyecto empezó desde 2021, por lo que con el paso de los años han pasado por diversos procesos que le dieron vida al sentido de este EP.

"La perspectiva cambia, las historias cambian, y creo que es muy lindo también ver cómo se escribe del amor y del desamor en diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces la esencia sigue, pero inevitablemente el punto donde, desde donde uno las ve, va cambiando y va madurando con uno, y es lindo ver ese camino (...) Que a todos nos ha pasado que nos ha tocado ver a la persona que nos gusta con alguien más, o a todos nos ha pasado que queremos evitar que nos termine una relación, o a todos nos ha pasado que juramos que terminar bien es posible, o a todos nos ha pasado que estamos coqueteando", expresaron.

Maca & Gero // Foto: YouTube Maca & Gero

Aunque aclararon que no todas las canciones reflejan situaciones que estén viviendo actualmente, explican que muchas nacen de recuerdos o experiencias universales con las que cualquier persona puede identificarse. En esta nueva producción encontraron un equilibrio entre la energía característica de sus canciones y momentos más pausados, sin perder la esencia pop que los identifica.



"Surgió natural, o sea, no creo que fue algo que nos propusimos desde un principio, pero sí hay algo que ha estado todo el tiempo y es que nos gusta explorar géneros. Sin alejarnos, sin alejarnos del pop, claro, porque es nuestra esencia y amamos, y amamos ser representantes del pop, y creo que es un título que no nos queremos quitar. Entonces, sin alejarnos de nuestra columna vertebral del pop, nos encanta probar géneros diferentes", precisaron.

Aunque en pocos años han pasado de publicar canciones en internet a presentarse en escenarios como el Movistar Arena, el Festival Estéreo Picnic, Megaland y llenar el Teatro Astor Plaza, Maca & Gero aseguran que los mayores logros no se miden únicamente por los conciertos o los premios, sino que ven cómo su música impacta en la vida de las personas y se vuelven parte de sus propias historias que son ambientadas por una tarde de inspiración al componer algún sencillo.

"Nadie ha logrado algo excepcional sin hacer algo diferente. Queremos dejar la huella más grande posible haciendo lo que verdaderamente nos importa, aunque a veces vaya un poco en contracorriente", concluyeron.