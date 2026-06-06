Maisak, Skrillex y Taylor Swift lideran los estrenos musicales de la semana

La industria musical arranca junio con una serie de lanzamientos que reúnen a figuras consolidadas y nuevos talentos. Esta semana, el colombiano Maisak, el productor estadounidense Skrillex y la superestrella Taylor Swift lideran una lista de estrenos que abarca desde el reguetón y la electrónica hasta el country y el pop.

El cantante y compositor colombiano Maisak presenta oficialmente “Con Amor”, una colaboración junto a Nicky Jam que vuelve a reunir a los artistas tras el éxito de “Te Lloré”.

La canción se aleja de las tradicionales historias de desamor para abordar una ruptura desde la gratitud y el aprendizaje. Bajo la premisa de “Todo fue con amor, no me debes nada”, el sencillo se convierte en un homenaje a esas relaciones que, aunque terminan, dejan recuerdos positivos y enseñanzas valiosas.

Para Maisak, la colaboración tiene un significado especial debido a la influencia que Nicky Jam ha tenido en su carrera. Además, el tema rescata la esencia del reguetón romántico que marcó a toda una generación.



Por otro lado, el reconocido productor y DJ Skrillex lanzó oficialmente “SOMA”, un álbum de 13 canciones que destaca por su amplia red de colaboraciones internacionales.

El proyecto incluye participaciones de artistas como Feid, Young Miko, Chris Lake, ISOxo, Blawan y Naisha, entre otros, consolidando una de las producciones más ambiciosas del estadounidense en los últimos años.

Publicidad

El álbum llega después de los adelantos “Duro”, “Smoke” y “Thistle”, y coincide con una intensa agenda internacional para Skrillex, quien recientemente presentó CONTRA, una nueva plataforma de eventos desarrollada junto a Berlin Atonal en Alemania.

Mientras que Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al anunciar “I Knew It, I Knew You”, una canción original creada para la banda sonora de la esperada película Toy Story 5 de Disney y Pixar.

El sencillo, escrito y producido junto a Jack Antonoff, está inspirado en el personaje de Jessie y marca un regreso a las raíces country de la artista, fusionando sonidos que han definido diferentes etapas de su carrera.

Publicidad

La canción formará parte del soundtrack oficial de la película, que llegará a las salas de cine el próximo 17 de junio. El anuncio llega después del éxito de su álbum The Life of a Showgirl y de una campaña promocional que generó expectativa en varias ciudades del mundo.

Otros lanzamientos destacados de la semana

Maca & Gero – “Lo Que Queda En El Aire - Live Sessions”: El dúo colombiano presenta versiones acústicas de las canciones de su más reciente EP, apostando por arreglos más íntimos que resaltan las letras y las melodías de su proyecto.

Soley y Juan Duque – “Sorry”: La cantante colombiana y el artista paisa unen fuerzas en un dancehall inspirado en las historias de los “casi algo”, esas relaciones intensas que no siempre encuentran una definición. El sencillo combina romanticismo, actitud y sonidos urbanos contemporáneos.

Enrique Bunbury y Aterciopelados – “Te juro que no”: El español y la icónica banda colombiana vuelven a encontrarse musicalmente con una nueva versión de la canción que grabaron juntos en 1996. El lanzamiento celebra una amistad artística de más de tres décadas entre Bunbury, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.

Baby Rasta y Gringo – “Visión”: Los pioneros del reggaetón regresan a la faceta romántica que marcó gran parte de su carrera con una canción que actualiza su esencia sentimental y la lleva a una nueva generación de oyentes.

Brian Puerta y Luis Alfonso – “Los Cachos”: El despecho se convierte en fiesta en esta colaboración que aborda con humor y sinceridad una de las situaciones más comunes en las relaciones. La canción mezcla parranda, música popular y una letra diseñada para cantar entre amigos.

Llane – “Aguacero”: El cantante colombiano lanza el álbum más personal de su carrera, una producción inspirada en los llanos colombo-venezolanos y en sus propias raíces. El proyecto explora temas como la identidad, la familia, el amor y la vulnerabilidad desde una mirada íntima y auténtica.

Publicidad

Brray – “CASINO”: el artista puertorriqueño presenta un adelanto de su próximo proyecto, fusionando afro-fusión y dembow en una canción que compara una relación tóxica con una apuesta de casino. El sencillo muestra una faceta más vulnerable de Brray, sin perder la seguridad y el estilo que caracterizan su propuesta.

Niall Horan – Dinner Party: el exintegrante de One Direction lanza un álbum cargado de emociones que explora el amor, el miedo a la pérdida, la esperanza y los sueños. Con una producción de sonido orgánico y cinematográfico, el proyecto invita a los oyentes a compartir momentos íntimos que se convierten en recuerdos duraderos.

Sky Rompiendo, Kris R y Jere Klein – “CX5”: El productor colombiano reúne a dos de las voces más destacadas de la nueva generación urbana en una canción inspirada en la vida nocturna. El tema combina reggaetón, energía callejera y referencias a las madrugadas de las grandes ciudades.

Publicidad

Ozuna – “Mi Yo De Antes”: El puertorriqueño vuelve a conectarse con el reggaetón romántico a través de una canción que aborda la transformación personal tras una relación tóxica. Nostalgia, vulnerabilidad y melodías emotivas son los pilares de esta nueva propuesta.

Altafulla – “Detallitos de la USA”: El cantante barranquillero pone voz a las emociones de millones de migrantes latinoamericanos. La canción habla de la distancia, la familia, los recuerdos y los sacrificios que implica dejar el hogar en busca de nuevas oportunidades.

Yorghaki – Antes de que sea tarde (ADQST): El artista venezolano inicia oficialmente su etapa como solista con un álbum de diez canciones que apuesta por el pop dance latino. El proyecto incluye colaboraciones como la de Beéle en “Abusadora” y busca inspirar a los jóvenes a perseguir sus sueños.

Gusi y Luifer Cuello – “Los Ojos del Valle”: Como parte del proyecto Vallenato Social Club, los artistas unen tradición y modernidad en una canción que resalta la esencia del vallenato contemporáneo sin perder sus raíces.

Alexis Cortés – “Se Vino a Beber”: El artista de música popular lanza un tema que mezcla despecho y fiesta, incorporando una innovadora fusión entre ranchera, banda y sonidos urbanos para conectar con nuevas audiencias.

Dany Cardona – “Despecho con Dany Cardona Deluxe”: El cantante colombiano presenta un álbum de cuatro canciones que rinde homenaje a la música popular desde su propia identidad artística, consolidando el sonido que ha construido en proyectos anteriores como Sírvalo Doble Vol. 1 y 2.

Publicidad

El Muisca – “Como Ella No Hay”: El artista colombiano convirtió el lanzamiento de su nuevo sencillo en una plataforma para impulsar talento emergente. A través de una convocatoria en TikTok, más de 500 personas participaron en la creación de contenido alrededor de la canción, generando miles de publicaciones y una conversación orgánica en redes sociales.

Con estas incorporaciones, la semana deja un panorama musical especialmente diverso, con lanzamientos que abarcan desde la electrónica y el reggaetón hasta el pop, el vallenato y la música popular, además de proyectos que exploran historias de amor, nostalgia, identidad y crecimiento personal.