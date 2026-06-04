Maisak y Nicky Jam se unen en "Con amor", una canción que habla sobre el despecho

El colombo-venezolano Maisak y el puertorriqueño Nicky Jam se unieron en 'Con amor', un sencillo que lanzaron este jueves para hablar sobre el despecho desde una perspectiva de gratitud y aprendizaje, informó el equipo del artista suramericano.

"Esta colaboración con Nicky Jam tiene un significado inmenso, ya que él ha sido uno de los referentes más importantes en mi trayectoria musical", expresó Maisak, citado en la información.

El artista colombo-venezolano agregó: "Es una canción que conecta con ese reguetón que nos acompañó en tantas etapas y que sigue teniendo un lugar especial, es para esos amores que fueron reales, pero que simplemente no se dieron. A veces toca agradecer lo vivido, quedarse con lo bonito y seguir pa’lante sin dolor".

El videoclip de la canción, que es la segunda colaboración entre ambos tras la publicación de 'Te lloré', tiene como protagonista a Maisak, que aparece frente a un mujer de la que solo lo separa un vidrio que simboliza la distancia que marca una ruptura.



El video transcurre en medio de un ambiente tenue con los artistas interpretando la canción y una escena clara como protagonista: Maisak frente a frente con una mujer, separados únicamente por un vidrio que simboliza la distancia emocional que deja una ruptura.