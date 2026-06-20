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Maná, feliz de regresar a Colombia: "Bogotá siempre nos ha dado muy buena suerte"

La banda mexicana vuelve al país con la emoción de reencontrarse con sus seguidores colombianos en un estadio en la ciudad.

Maná
Maná //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Maná confirmó su felicidad por regresar a Colombia, un país que considera fundamental dentro de su historia musical. La agrupación mexicana aseguró que volver a encontrarse con sus seguidores colombianos representa una experiencia especial, marcada por el cariño y la energía que siempre han recibido en sus presentaciones.

“Bogotá siempre nos ha dado muy buena suerte”, es una de las frases que resume la relación de la banda con la capital colombiana, donde han vivido conciertos memorables y una conexión cercana con sus fanáticos.

Con más de 30 años de trayectoria, Maná se mantiene como una de las bandas más influyentes del rock en español. Sus canciones, entre ellas Rayando el sol, Oye mi amor, Vivir sin aire y Clavado en un bar, han acompañado a varias generaciones y continúan siendo referentes de la música latinoamericana.

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Foto: suministrada

Una relación especial con Colombia

La agrupación ha destacado en diferentes oportunidades la importancia del público colombiano dentro de su carrera. Para Maná, Colombia no solo representa una parada más en sus giras, sino un escenario donde han construido una historia basada en el afecto de sus seguidores.

“Colombia siempre nos ha recibido con mucho cariño. Hay una energía muy especial cuando tocamos allá”, ha señalado la banda al recordar sus anteriores visitas al país.

Este nuevo regreso promete ser un reencuentro con los clásicos que han marcado la carrera del grupo liderado por Fher Olvera, además de una celebración de una trayectoria que ha llevado su música a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.

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