Maroon 5 pospone su concierto de abril en Colombia para el próximo 27 de agosto

La banda estadounidense Maroon 5 pospuso su concierto en el Coliseo MedPlus de Bogotá, previsto inicialmente para el 26 de abril, y lo reprogramó para el próximo 27 de agosto, informó este miércoles su equipo.

El grupo liderado por Adam Levine no precisó las razones del cambio, que hace parte de una reconfiguración de su agenda de presentaciones en Suramérica entre agosto y septiembre.

Tras su paso por Bogotá, la banda continuará su gira por Quito, Lima, Buenos Aires, Río de Janeiro y México.

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El regreso de Maroon 5 a Colombia había sido anunciado en febrero, marcando su vuelta a los escenarios del país tras sus presentaciones en 2016 y 2020.



Maroon 5, formada en Los Ángeles y liderada por Levine, alcanzó fama mundial con su álbum debut 'Songs About Jane' (2002), que incluyó éxitos como 'This Love' y 'She Will Be Loved', y consolidó su estatus global con temas como 'Moves Like Jagger', 'Sugar' y 'Girls Like You'.

La banda, ganadora de tres premios Grammy y con más de 100 millones de álbumes vendidos, también prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo a finales de abril y un álbum previsto para junio, el primero desde 'Red Pill Blues' (2017), lo que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores en distintos países.

El escenario elegido será el Coliseo MedPlus, ubicado en las afueras de la capital colombiana, un recinto cubierto con capacidad para más de 20.000 espectadores.