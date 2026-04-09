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Blu Radio  / Entretenimiento  / Maroon 5 pospone su concierto de abril en Colombia para el próximo 27 de agosto

Maroon 5 pospone su concierto de abril en Colombia para el próximo 27 de agosto

El regreso de Maroon 5 a Colombia había sido anunciado en febrero, marcando su vuelta a los escenarios del país tras sus presentaciones en 2016 y 2020.

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