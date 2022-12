“Me tiene cansada, no me lo aguanto”: Carolina se enfrenta a Jhan por sus actitudes

El comportamiento del modelo Jhan, quien suele despertar a sus compañeros golpeando las ollas, enfadó a varios de los compañeros de la agencia fucsia, pues no le encontraron mucha gracia a esta actitud.

Una de las más molestas fue

Carolina quien se despachó contra él en el momento que estaban desayunando.

Vea también: ¿Qué pensará Leandra? El apasionado beso entre Carolina y Alejandro en La Agencia

Publicidad

“Me tiene mamada con la bulla, nosotros no nos gusta esta bulla, al principio fue muy charro y todo, pero ya no más. Qué falta de respeto que me levanten con unas ollas”, dijo Carolina.

A Jhan no pareció importarle el regaño y siguió desayunando como si nada. “No me hables así que yo no soy hijo tuyo”, fue lo único que replicó ante las palabras de Carolina.

Publicidad