Muere actriz de ‘La Usurpadora’ y ‘Rosa salvaje’, ícono de las telenovelas mexicanas

Una nueva pérdida enluta a la televisión mexicana. En las últimas horas se conoció la muerte de una destacada figura de los melodramas, cuya trayectoria marcó a varias generaciones de televidentes en América Latina.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó profundamente la partida de quien fuera también directora audiovisual y una presencia constante en producciones emblemáticas del género.

Se trata de la actriz Karina Duprez, quien falleció a los 79 años. La organización destacó su amplia carrera en la industria televisiva y su recordada participación en telenovelas como Rosa salvaje, La Usurpadora y La fuerza del amor, producciones que la posicionaron como uno de los rostros más reconocibles de la pantalla chica.

Duprez pertenecía a una familia con una fuerte tradición artística. Era hija de la reconocida actriz Magda Guzmán, figura destacada de la época de oro del cine mexicano, y de Julián Duprez. Su legado continuó a través de su hija, Magda Karina, y de su nieto, el actor Chris Pazcal, consolidando así cuatro generaciones vinculadas al mundo del espectáculo.



Precisamente, fue su nieto quien, a través de redes sociales, compartió un sentido mensaje de despedida en el que expresó su gratitud por haber compartido vida con la actriz. En sus palabras, la describió como una figura llena de amor, fortaleza y lealtad, cualidades que, según manifestó, marcaron profundamente su camino personal.

Además de su trabajo como actriz, también incursionó en la dirección. Entre sus aportes detrás de cámaras se encuentra su participación en la producción de Sortilegio, lo que evidenció su versatilidad dentro del medio audiovisual.

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De acuerdo con información de Televisa Espectáculos, la actriz dejó instrucciones precisas sobre sus exequias. No habrá velorio y sus restos serán cremados este 22 de abril. Posteriormente, el sábado 25 se realizará una ceremonia religiosa en su memoria.

La partida de Karina Duprez ha generado múltiples reacciones en el ámbito artístico, donde colegas y seguidores han resaltado su profesionalismo y su contribución al desarrollo de las telenovelas mexicanas. Su legado perdurará en la memoria de quienes siguieron su carrera y en la historia de la televisión en español.