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Blu Radio  / Entretenimiento  / Muere Gino Paoli, histórico cantautor italiano, a los 91 años en Génova

Muere Gino Paoli, histórico cantautor italiano, a los 91 años en Génova

El cantante ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de la que fuera su pareja, una de las grandes damas de la música nacional.

Muere Gino Paoli, histórico cantautor italiano, a los 91 años en Génova
Muere Gino Paoli, histórico cantautor italiano, a los 91 años en Génova
Foto: Freepik / Instagram Gino Paoli
Por: EFE
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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