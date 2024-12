'Mufasa', la secuela del 'Rey León' que cambia la narrativa de esta historia

El 24 de junio de 1994, Disney estrenó en los cines del mundo lo que sería una de las insignias de millones de infancias en todo el planeta. Y es que para nadie es un secreto que ‘El Rey León’, dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, fue un impacto importante en la animación y con una narrativa profundo de los problemas familiares.

Por más de 20 años, esta cinta no dejó de estar presente en la memoria de las personas que, siendo niños, vieron esta película recién se estrenó. Pero la gente quería más y, en 2019, el reconocido Jon Favreau la trajo de vuelta, pero ahora en versión ‘live action’ impactando positivamente en que el público quería saber más de esta historia.

‘Mufasa’, la historia no contada de ‘El Rey León’

El 19 de diciembre de 2024, oficialmente, a los cines de Colombia llegará ‘Mufasa’, la nueva cinta que narra la historia de este protagonista, quien murió en el ‘Rey León’ a manos de su hermano ‘Scar’. Pero ¿cómo llegó a ser el rey? Pregunta de la cual se encarga esta cinta de responder y, por supuesto, apunta a ser un éxito.

Blu Radio tuvo acceso a la premier exclusiva de esta nueva cinta de Walt Disney y en resumen, por supuesto sin spoiler, la cinta promete enamorar a toda la audiencia gracias al carisma de sus personajes. Más allá del relato “común” en este tipo de películas, el personaje de ‘Mufasa’ deja varias enseñanzas de la capacidad de superar los retos pese a cualquier dificultad.

Conocer el proceso de varios personajes, como es el caso ‘Nala’, ‘Kiara’, ‘Sarabi’, entre otros, permiten entender mejor los sucesos que, tanto el primer live action como las películas animadas, se mostraron acerca de esta reconocida historia cinematográfica.

“Sabes, soy de la generación que lo vio cuando era niño y adolescente. Entonces, cuando leí el guion originalmente, la forma en que me impactó fue que, ya sabes, yo vengo de, si has visto la película Moonlight, ese es el mundo del que vengo. Y supongo que alguien que viene de ese mundo no podría recorrer el mismo camino que alguien como Mufasa. Y cuando leí el guion por primera vez, me di cuenta, bueno, espera un segundo, Mufasa creció, ya sabes, con una familia encontrada de la misma manera que yo. O si te digo que tengo una película sobre un niño que tiene un evento bíblico que involucra agua, y luego es expulsado de su familia y tiene que construir una nueva vida con una nueva familia, podría estar hablando de Moonlight o hablando de Mufasa”, expresó el director de la cinta, Barry Jenkins, en diálogo con Blu Radio.

“Un sueño hecho realidad”, dice el elenco original

Detrás de esta producción hay todo un equipo de trabajo, que, por supuesto, encabezan todo el elenco de voces, con personaje como Blue Ivy (Kiara), Aaron Pierre (Mufasa), Mads Mikkelsen (Kiros), Donald Glover (Simba), John Kani (Rafiki), Billy Eichner (Timón), Seth Rogen (Pumba), entre otros, quienes expresaron en rueda de prensa el orgullo que sienten de darle vida a estos animales y a esta importante historia para Disney.

“Creo que la razón por la que el personaje es tan querido es porque él, creo que irradiaba una esencia de amor, unión y unidad. Y creo que todos anhelamos eso en nuestras respectivas vidas y en nuestras propias comunidades personales y en nuestra comunidad global. Pero creo que, para mí, ya sabes, ciertamente estaba muy nervioso por, ya sabes, contribuir de una manera pequeña al hermoso legado que es Mufasa que el gran James Earl Jones originó y espero haber podido servir a eso de una manera pequeña”, manifestó Aaron Pierre.

Todo el reparto espera que el público conecta más allá del relato, con el carisma de sus personajes, que fue el trabajo que arduamente buscaron darle a cada uno de ellos. Para entender mejor una historia, que, según ellos, merecía ser contada no solo para los millennials que debían saber este origen, sino para conectar con las nuevas generaciones.

“Quiero decir, mi primera experiencia, como la de la mayoría de nosotros los millennials mayores, fue el tráiler, que es, ya saben, sin ofender a esta conferencia de prensa, pero es el mayor despliegue en la historia del marketing. Disney nos mostró los primeros cuatro minutos de la película. Yo estaba en el cine para ver algo más y luego ves ese amanecer dibujado a mano y escuchas la voz de Lebo. Y acaban de poner El ciclo de la vida y, como, boom, El rey león”, dijo Lin-Manuel Miranda, encargado de la música de la cinta.

