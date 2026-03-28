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Blu Radio  / Entretenimiento  / Murió reconocido actor de 'Volver al Futuro' y 'Top Gun': esto se sabe

Murió reconocido actor de 'Volver al Futuro' y 'Top Gun': esto se sabe

El actor dejó huella en el cine con grandes papeles; sus compañeros de set lo despidieron con emotivos mensajes.

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