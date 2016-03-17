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Blu Radio  / Volver al Futuro

Volver al Futuro

  • Murió James Tolkan, reconocido actor de 'Volver al Futuro'
    Sus compañeros de set enviaron dolorosos mensajes.
    Foto: Captura de 'Volver al Futuro'
    Entretenimiento

    Murió reconocido actor de 'Volver al Futuro' y 'Top Gun': esto se sabe

    El actor dejó huella en el cine con grandes papeles; sus compañeros de set lo despidieron con emotivos mensajes.

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    Michael J, Fox y Christopher Lloyd
    Fotos: AFP e Instagram @mrchristopherlloyd
    Entretenimiento

    Michael J. Fox y Christopher Lloyd, actores de 'Volver al Futuro', volvieron a verse en la Comic Con

    El 'Doc' y Marty McFly ya cumplen 37 años desde que aparecieron por primera vez en la popular saga.

  • Gizmo.jpeg
    Subasta para fans //
    Fotos. AFP
    Mundo

    Subasta para verdaderos fanáticos: un caza de Star Wars, Gizmo y el famoso DeLorean

    Muchos de los objetos subastados vienen de manos de coleccionistas, de los estudios y otros que pertenecieron a trabajadores las películas en la época.

  • 24643_Foto: Captura de youtube
    Foto: Captura de youtube
    Humor

    Cómo los de ‘volver al futuro’, así son los nuevos tenis que lanzará Nike

    Los tenis lanzados por la multinacional estadounidense se llaman HyperAdapt 1.0 y son muy similares a los mostrados en la segunda parte de la trilogía Volver al futuro.

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