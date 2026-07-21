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Blu Radio  / Judicial  / Capturan a colombiano buscado en España por tráfico de ketamina: tenía sede en Zaragoza

Capturan a colombiano buscado en España por tráfico de ketamina: tenía sede en Zaragoza

El hombre era requerido mediante Notificación Roja de Interpol y es señalado de integrar una red dedicada a distribuir la sustancia en la ciudad de Zaragoza.

Detención de colombiano buscado en España por tráfico de ketamina.
Captura de pantalla del momento del arresto del colombiano buscado en España por tráfico de ketamina.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Las autoridades colombianas retuvieron en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a Marlon Steeven Martínez Correa, ciudadano colombiano requerido por la justicia de España mediante una Notificación Roja de INTERPOL por su participación en una red de tráfico de ketamina.

La captura se produjo cuando el hombre ingresaba al país. De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades españolas, Martínez Correa estaría vinculado con la distribución de ese estupefaciente en Zaragoza, donde era comercializado en dosis para su venta al menudeo en distintos sectores de la ciudad.

La retención fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y las autoridades españolas, que intercambiaron información de inteligencia y coordinaron las acciones para hacer efectiva la orden de captura internacional.

Tras el procedimiento, el ciudadano quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el trámite correspondiente para su extradición al Reino de España, donde deberá responder por el delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

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