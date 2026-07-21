Condenan a 13 personas que integraban red criminal dedicada al chance ilegal en el Caribe

Después de varios años de un proceso judicial, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla emitió su sentencia y condenó a 13 integrantes de la banda ‘Los Buena Suerte’ que, entre 2019 y 2021, estuvieron lucrándose con la venta de chance ilegal en Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar y otros sectores de la región Caribe.

Las investigaciones dejaron al descubierto cómo operaba esta estructura criminal al mando de Mariene Paola Laguna Lalinde y los roles que empleaba cada uno en la explotación ilegal del juego de apuestas, como contador y control de ventas, administradores regionales, banqueros, promotores, escrutadores, coordinadores de vendedores, encargados del pago de premios y recolectores del producido de las apuestas.

Entre las pruebas incautadas en varios operativos de allanamiento y registros se encuentran miles de talonarios, planillas, libretas, dinero en efectivo, celulares, tabletas y calculadoras; interceptaciones telefónicas que evidenciaban la coordinación de la actividad ilegal y el pago de premios, extracción de información digital de dispositivos electrónicos, inspecciones judiciales a procesos anteriores relacionados con chance ilegal y reconocimientos fotográficos realizados por investigadores y por el coordinador de seguridad de SuperGIROS.

Todos los procesados aceptaron su responsabilidad penal durante la etapa de imputación, razón por la cual obtuvieron la correspondiente rebaja de pena, una vez el juez verificó que las aceptaciones fueron libres, voluntarias e informadas.



De esta manera, las condenas contemplan entre 2 y 3 años de prisión, multas que superan los 500 millones de pesos e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años.